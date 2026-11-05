5 листопада 2026 року магнітних бур на Землі не очікується. За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3,7, що відповідає зеленому рівню.

Погода в Україні на 5 листопада принесе нічні морози та штормові пориви, однак геомагнітна обстановка цього дня буде спокійною. Магнітних бур на Землі 5 листопада 2026 року не очікується.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3,7. Це зелений рівень, який вважається безпечним для самопочуття більшості людей. Для порівняння: магнітна буря починається, коли К-індекс сягає 5 і вище.

Своєю чергою, за даними Meteoprog, у четвер геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність прогнозується дуже низькою, тож різких коливань, які зазвичай відчувають метеозалежні люди, не передбачається.

Що це означає для метеозалежних людей

Зелений рівень сонячної активності означає, що 5 листопада більшість людей не відчує жодного дискомфорту. Головний біль, слабкість і стрибки тиску, які часто пов'язують із магнітними бурями, цього дня навряд чи турбуватимуть.

Втім, людям із хронічними захворюваннями серця та судин лікарі радять не розслаблятися повністю. Навіть за спокійної геомагнітної обстановки варто дотримуватися звичного режиму, пити достатньо води та не перевантажувати організм.

Як підготуватися до дня без магнітних бур

Хоча шторму 5 листопада не очікується, фахівці радять використати спокійний день для відновлення. Повноцінний сон, прогулянка на свіжому повітрі та легка їжа допоможуть організму накопичити сили перед наступними коливаннями сонячної активності.

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