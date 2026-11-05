На початку листопада країну накрило холодом, але вже після 10 листопада більшість областей відчує потепління. Воно прийде разом із дощами.

Погода в Україні різко змінилася після потепління на початку листопада - похолодання, яке прийшло разом із північним повітрям, триватиме ще кілька днів. Але вічної зими не буде: синоптики вже назвали дату, коли замість морозів знову повернеться тепло.

Потепління почнеться після 10 листопада. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Скільки ще триватиме холод

До кінця поточного тижня в Україні переважатиме холодна погода. Вдень повітря прогріватиметься лише на кілька градусів вище нуля. Найближчими вихідними вночі місцями можливі невеликі морози.

Теплі повітряні маси змінилися холодними потоками з півночі. Спершу хмарність стримувала нічне зниження температури, але згодом небо проясниться - і стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.

Яким буде потепління

Після 10 листопада в більшості регіонів України очікується підвищення температури. За словами Наталки Діденко, потепління буде вологим і супроводжуватиметься періодичними дощами.

Тож чекати сухого й сонячного тепла не варто - швидше за все, доведеться діставати парасолі, а не легкий одяг.

Що з погодою у Києві

У Києві та області найближчим часом істотних опадів не прогнозують, однак поступово холоднішатиме. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

З 3 до 7 листопада у столичному регіоні переважатиме суха погода. Лише 6 листопада місцями можливі невеликий дощ і мокрий сніг. Уже 7 листопада в Києві вдень очікується близько +5 градусів, а вночі можливий перший мороз - до -1 градуса.

Чого чекати від листопада загалом

Синоптики зазначають, що в листопаді Україну чекає поступове похолодання, однак загалом місяць може виявитися теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів не прогнозують.

Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Цієї зими кількість опадів може на 20-40% перевищити кліматичну норму. Але сніжним сезон навряд чи стане: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

Раніше Politeka повідомляла, що перед різким похолоданням в Україні ще трималися останні +15 градусів.

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