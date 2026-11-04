Через прострочений платіж сума боргу може зрости швидше за сам борг: до неї додають штраф, пеню та проценти. Велика Палата Верховного Суду роз'яснила, чи зобов'язаний боржник платити все і коли ці нарахування можна зменшити.

Штрафи за борги в Україні можуть бути набагато більшими за сам борг - і кредитор нерідко вимагає всю суму додаткових нарахувань. Велика Палата Верховного Суду пояснила, коли суд дозволить заплатити менше, а штраф і пеню зменшить.

Про це йдеться в постанові Верховного Суду, яку проаналізували юристи. Приводом стала справа, в якій кредитор вимагав із боржника майже вдвічі більше, ніж той заборгував.

Як борг виріс у кілька разів

Спір виник між двома підприємствами, які уклали договір на поставку засобів захисту рослин. Постачальник передав товар на суму 205 538,92 гривні, але покупець розрахувався із затримкою.

Коли справа дійшла до суду, основний борг становив 98 381,92 гривні. Після відкриття судового провадження підприємство повністю його погасило. Проте постачальник вимагав ще й гроші за прострочення - за договором передбачалися пеня, штраф і річні проценти.

Ставка була захмарною: 40% протягом перших 90 днів прострочення і аж 96% після цього строку. Загалом компанія вимагала понад 182 000 гривень додаткових нарахувань - це майже вдвічі більше за суму самого простроченого боргу.

Чому суд відмовив у додаткових процентах

Суди першої та апеляційної інстанцій погодилися стягнути з боржника 40 306,19 гривні пені та 30 830,83 гривні штрафу. А ось у стягненні ще 110 887,30 гривні річних процентів вони відмовили.

Постачальник оскаржив рішення у Верховному Суді. Велика Палата пояснила, що річні проценти за прострочення платежу є окремим видом відповідальності, але кредитор не завжди може отримати всю нараховану суму.

Суд звернув увагу на співвідношення боргу та додаткових платежів: у цій справі штраф, пеня і проценти разом майже вдвічі перевищували прострочену заборгованість. Тому підприємству дозволили стягнути лише штраф і пеню, а в додаткових процентах також відмовили.

Коли суд може зменшити штрафи за борги

Велика Палата пояснила: штрафи, пеня та проценти мають компенсувати збитки, пов'язані із затримкою платежу. Кредитор не повинен заробляти на простроченні більше, ніж отримав би, якби гроші йому повернули вчасно.

Тому за певних обставин суд може зменшити загальний розмір штрафу, пені та річних процентів. При цьому враховуються такі чинники:

наскільки великими є нарахування порівняно з боргом і збитками кредитора;

чи погасив боржник заборгованість повністю або частково;

майнове становище обох сторін;

інші обставини, що мають значення для справи.

Що це означає на практиці

Ключовий висновок - якщо сума штрафних нарахувань явно непропорційна боргу, боржник має шанс через суд зменшити її. Особливо коли основний борг уже погашено, а кредитор за допомогою відсотків намагається заробити більше, ніж втратив через затримку коштів.

Для звичайних людей, які зіткнулися з вимогами мікрофінансових організацій чи кредиторів, це означає: нараховані зверху штрафи та проценти можна спробувати оскаржити, якщо вони у кілька разів перевищують сам борг.

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