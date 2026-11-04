УВКБ ООН у 2026 році виплачує грошову допомогу за моделлю «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП). Розмір виплат становить від 10 800 до 12 300 гривень на особу, а для найвразливіших ВПО діє щомісячна підтримка 2 000 або 3 000 гривень.

Допомога на догляд за особою з інвалідністю в Україні - це один із видів державної підтримки, але паралельно з нею працює і грошова допомога від УВКБ ООН. З квітня 2026 року Агентство ООН у справах біженців перейшло на модель «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП) замість багатоцільової грошової допомоги, тож тепер суми та правила відбору змінилися.

Станом на жовтень 2026 року розмір виплати становить від 10 800 до 12 300 гривень на особу залежно від програми. Для найвразливіших ВПО діє щомісячна підтримка 2 000 або 3 000 гривень. Самостійно зареєструватися на сайті УВКБ ООН не можна - співбесіду проводять партнерські організації в центрах реєстрації у 16 областях.

Що змінилося з переходом на ГДП

До квітня 2026 року УВКБ ООН виплачувало багатоцільову грошову допомогу (MPCA) в розмірі 3 600 гривень на особу на місяць протягом трьох місяців. Нова модель не скасувала грошову підтримку, але змінила логіку відбору: тепер важить не лише статус ВПО чи місце проживання, а конкретна ситуація домогосподарства і причина, через яку йому потрібні гроші.

Офіційна сторінка допомоги УВКБ ООН описує чотири пріоритети та окремий напрям для людей, які повернулися:

ГДП 1 - вразливі мешканці громад у зоні 0-50 км від лінії фронту або російського кордону, а також люди, переміщені за останні шість місяців, які не отримали ГДП 2;

- вразливі мешканці громад у зоні 0-50 км від лінії фронту або російського кордону, а також люди, переміщені за останні шість місяців, які не отримали ГДП 2; ГДП 2 - евакуйовані особи, які зареєструвалися протягом 45 днів після того, як залишили домівку через воєнні ризики;

- евакуйовані особи, які зареєструвалися протягом 45 днів після того, як залишили домівку через воєнні ризики; ГДП 3 - люди, у яких через обстріл різко зросли витрати або зник дохід;

- люди, у яких через обстріл різко зросли витрати або зник дохід; ГДП 4 - найвразливіші ВПО, які перебувають у переміщенні понад шість місяців і мають право на державну допомогу на проживання, але не можуть її отримати;

- найвразливіші ВПО, які перебувають у переміщенні понад шість місяців і мають право на державну допомогу на проживання, але не можуть її отримати; особи, які повернулися - біженці та ВПО, що повернулися до місця постійного проживання протягом останніх 12 місяців і живуть там щонайменше три місяці.

УВКБ ООН прямо зазначає, що ГДП 1 наразі не є пріоритетним видом допомоги. Тож у 2026 році основний потік виплат спрямовано на евакуйованих і постраждалих від обстрілів.

Скільки платять за кожною програмою

За ГДП 1 передбачено 10 800 гривень на особу на період шести місяців з можливістю отримати всю суму одним платежем. Таку саму загальну суму мають люди, які повернулися: 3 600 гривень на місяць протягом трьох місяців, тобто 10 800 гривень, теж однією виплатою.

Для ГДП 2 та ГДП 3 встановлено 12 300 гривень на особу як одноразову виплату на три місяці. Ці програми розраховані на людей, які щойно втратили житло або дохід, тому гроші перераховують одразу, а не частинами.

Сума нараховується на кожного члена домогосподарства, якого включили до програми. Родина з трьох осіб, яку визнали прийнятною, може отримати 32 400 гривень, якщо прийнятними визнано всіх членів сім'ї.

Для ГДП 4 суми збігаються з державною допомогою на проживання ВПО: 2 000 гривень на місяць на дорослого та 3 000 гривень на місяць на дитину чи особу з інвалідністю. Цей пріоритет створено саме для тих, хто випадає з державної системи, і потрапити туди можна лише за направленням.

Де працюють центри реєстрації

Центри реєстрації партнерів УВКБ ООН працюють у 16 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Вінницькій. Цей перелік означає місця, де можна пройти співбесіду, а не межі права на допомогу.

Актуальні адреси центрів публікує партнер УВКБ ООН на сайті r2p.org.ua. Перед поїздкою варто перевірити графік центру, бо в прифронтових районах він може змінюватися. Якщо найближчого центру немає, уточнити варіанти можна на безкоштовній гарячій лінії УВКБ ООН 0 800 307 711, яку обслуговує організація «Донбас SOS» з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00.

Як зареєструватися на допомогу

УВКБ ООН не має кнопки онлайн-реєстрації на власному сайті, а всі співбесіди проводять партнери, зокрема БФ «Право на захист» і ГО «Проліска». Порядок дій такий:

Перевірте, чи відповідає ваша ситуація одному з пріоритетів ГДП 1-3 або програмі для осіб, які повернулися. Знайдіть найближчий центр реєстрації на офіційному сайті партнера або уточніть адресу на гарячій лінії 0 800 307 711. Прийдіть на співбесіду особисто або подайте запит на онлайн-чергу через Google-форму, посилання на яку розміщене на сайті партнера. Пройдіть співбесіду, під час якої заповнюють анкету та оцінюють вразливість усіх членів домогосподарства. Дочекайтеся рішення і виплати на банківський рахунок або через інший безпечний спосіб, наприклад Western Union.

Для ГДП 4 цей алгоритм не діє, бо туди потрапляють лише за направленням. Якщо ви ВПО і не можете отримати державну допомогу на проживання, спершу варто з'ясувати причину відмови в Пенсійному фонді за номером 0 800 503 753.

Які документи потрібні

На співбесіду потрібно взяти паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та РНОКПП. Також знадобляться довідка ВПО за наявності, свідоцтва про народження дітей, документи про опіку, якщо вона оформлена, і медична довідка про інвалідність чи стан здоров'я.

Основний заявник має надати IBAN рахунку в гривнях, відкритого на його ім'я. Рахунок, відкритий на іншу людину, для основного заявника не підходить, тож його краще відкрити або перевірити заздалегідь.

Як не натрапити на шахраїв

Достовірну інформацію про програми УВКБ ООН публікує на сайті help.unhcr.org/ukraine та на офіційному сайті організації в Україні. Єдиний телефон для звернень в Україні - 0 800 307 711. Офіційні сторінки УВКБ ООН не називають фіксованого строку від співбесіди до зарахування коштів: тривалість залежить від навантаження на центр, перевірки даних і наявного фінансування, тому реєстрація сама по собі виплати не гарантує.

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