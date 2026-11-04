Домогосподарства з пічним опаленням можуть оформити субсидію на придбання дров, вугілля або паливних брикетів. Розповідаємо, хто має право на виплату та як її оформити.

Субсидія на дрова в Україні доступна домогосподарствам із пічним опаленням - у Пенсійному фонді пояснили, хто має право на виплату до 9205 гривень на придбання твердого палива.

Йдеться про житлову субсидію на придбання дров, вугілля або паливних брикетів. Оформити її можуть родини, які опалюють житло твердим паливом і не мають централізованого, газового чи електричного опалення.

Хто має право на субсидію

Право на допомогу мають домогосподарства, які використовують для опалення тверде паливо. Під час призначення виплати Пенсійний фонд враховує доходи та майновий стан родини, тому фактична сума допомоги для кожного заявника може відрізнятися.

Субсидію на придбання дров, вугілля та іншого пічного палива призначають один раз на календарний рік за особистим зверненням. Навіть якщо родина вже отримувала таку виплату у 2025 році, документи на 2026 рік потрібно подавати повторно - автоматично допомога не продовжується.

Скільки грошей можна отримати

У 2026 році для розрахунку субсидії на тверде паливо застосовується соціальний норматив - дві тонни на домогосподарство. Гранична розрахункова вартість однієї тонни становить 4602,57 гривні, а двох тонн - 9205,14 гривні.

Важливо розуміти: це нормативна вартість палива, яку використовують під час розрахунку, а не гарантована сума виплати кожному заявнику. Фактичний розмір субсидії залежить від доходів та інших обставин домогосподарства.

Допомогу на тверде паливо можна поєднувати із субсидією на інші житлово-комунальні послуги - зокрема на електроенергію, водопостачання та газ для приготування їжі.

Як оформити субсидію на дрова

Для оформлення допомоги потрібно подати заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати домогосподарства. За потреби можуть знадобитися додаткові документи для підтвердження обставин заявника.

Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду, ЦНАПу, через уповноважених представників територіальної громади або поштою. Документи також приймають онлайн - через вебпортал Пенсійного фонду та портал «Дія».

Останній день подання документів на субсидію для придбання твердого палива у 2026 році - 31 грудня. Цю дату не варто плутати з 30 листопада: до кінця листопада громадяни можуть звернутися за звичайною житловою субсидією на опалювальний сезон, щоб за наявності права отримати її з початку сезону - 1 жовтня.

Раніше Politeka повідомляла, що робити, якщо субсидію нарахували, але не виплачують.

Також Politeka повідомляла, кому виплати призначатимуть пожиттєво.