Оформити житлову субсидію на дрова та вугілля можна ще й у листопаді. У Пенсійному фонді пояснили, до коли приймають заяви, хто має право на допомогу та скільки грошей можна отримати на тверде паливо.

Дрова безплатно або зі знижкою 75% можна отримати на зиму завдяки житловій субсидії - і подати документи на неї реально ще й у листопаді. У Пенсійному фонді України нагадали, до якої дати приймають заяви та хто має право на гроші для придбання твердого палива.

Українці часто плутають дві різні програми допомоги. Одноразова виплата 19 400 гривень за програмою «Зимова підтримка» для родин із прифронтових громад восьми областей - заяви на неї приймали лише до 30 жовтня 2026 року. Водночас звичайна житлова субсидія на придбання твердого палива працює за зовсім іншими правилами й термінами.

Звернутися за субсидією на дрова, вугілля та інше пічне паливо у 2026 році можна до 31 грудня. Цю дату не варто плутати з 30 листопада - до кінця цього місяця приймають заяви на звичайну житлову субсидію на опалювальний сезон, щоб за наявності права отримати її з 1 жовтня.

Право на субсидію мають домогосподарства, які опалюють житло твердим паливом і не мають централізованого, газового чи електричного опалення. Пенсійний фонд під час призначення допомоги враховує доходи та майновий стан родини. Її призначають один раз на календарний рік за особистим зверненням - навіть якщо родина вже отримувала таку виплату у 2025 році, документи на 2026 рік треба подати повторно, адже автоматично субсидію на тверде паливо не продовжують.

Для розрахунку субсидії у 2026 році застосовують соціальний норматив - дві тонни на домогосподарство. Гранична розрахункова вартість однієї тонни становить 4602,57 гривні, а двох тонн - 9205,14 гривні. Це нормативна вартість палива, яку використовують у розрахунку, а не гарантована сума виплати кожному заявнику: фактичний розмір субсидії залежить від доходів. Допомогу на тверде паливо можна поєднувати із субсидією на світло, воду чи газ для приготування їжі.

Які документи потрібні та куди звертатися

Для оформлення допомоги на дрова необхідно подати заяву про призначення житлової субсидії, декларацію про доходи і витрати домогосподарства та за потреби додаткові документи, що підтверджують обставини заявника. Звернутися можна в сервісний центр Пенсійного фонду, ЦНАП, через уповноважених представників територіальної громади або поштою. Онлайн документи приймають через веб-портал Пенсійного фонду та портал «Дія».

Завершення прийому заяв на 19 400 гривень не зупиняє виплат за раніше поданими документами - згідно з умовами програми, допомогу мають виплатити до 30 листопада 2026 року. Якщо ПФУ під час перевірки виявить помилки, які заважають призначити допомогу, заявника повідомлять про необхідність уточнити дані - граничний строк такого повідомлення 4 листопада. За даними Міністерства соціальної політики від 29 жовтня, допомогу вже отримали близько 106 тисяч домогосподарств, ще майже 60 тисяч очікували завершення перевірки. Важливо, що ця виплата не включається в сукупний дохід родини при розрахунку житлової субсидії, тож її отримання не позбавляє права на звичайну допомогу на опалення.

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