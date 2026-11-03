У застосунку "Куб" можна об'єднати всі комунальні рахунки і платити одним платежем із комісією 0% замість 1%. Розповідаємо, у яких містах уже доступна ця можливість і як нею скористатися.

Оплата газу, світла та води в одному застосунку стала зручнішою - українці тепер можуть сплачувати основні комунальні послуги без комісії. У жовтні 2026 року "Нафтогаз України" розширив можливості сервісу "Куб" і додав до нього нові міста.

Якщо раніше об'єднувати комунальні платежі в одному профілі могли лише мешканці столиці, то тепер така можливість з'явилася ще в чотирьох великих містах. Це означає, що рахунки за електроенергію, гарячу воду, опалення та газ можна тримати в одному місці і не шукати окремі квитанції.

У яких містах працює безкомісійна оплата

Після жовтневого оновлення сервіс "Куб" став доступним для оплати основних житлово-комунальних послуг за однією адресою у п'яти великих містах України:

Київ;

Харків;

Дніпро;

Одеса;

Львів.

Щоб користуватися сервісом, потрібно додати до профілю особові рахунки за електроенергію, гарячу воду та опалення. Після цього відповідні платежі можна буде здійснювати в одному місці.

У вересні "Група Нафтогаз" уже розширювала функціонал "Куба", додавши можливість працювати з рахунками за природний газ та електроенергію. Жовтневе оновлення стало наступним кроком розвитку сервісу.

Як оплатити комуналку без комісії

У застосунку можна сплачувати за комунальні послуги одним платежем, не переходячи між окремими особистими кабінетами і не шукаючи різні квитанції. Сервіс об'єднує інформацію про комунальні рахунки в одному просторі, а також дає змогу здійснювати оплату без додаткової комісії.

За інформацією компанії, це дає змогу платити з комісією 0% замість 1%. Щоб скористатися цією можливістю, потрібно виконати три прості кроки:

Оновити застосунок "Куб" до останньої версії. Відкрити розділ оплати комунальних послуг. Під час платежу вибрати спосіб оплати "Мій банк".

Які функції доступні в застосунку

Сервіс "Нафтогазу" призначений не лише для розрахунків за природний газ. У ньому також можна керувати комунальними рахунками та контролювати споживання. Серед основних можливостей:

оплата газу та його доставки;

передавання показників лічильника - вручну або за допомогою камери смартфона;

керування кількома особовими рахунками в одному профілі;

контроль споживання і планування витрат;

нагадування про необхідність передати показники та оплатити рахунки;

поради з енергозбереження.

Завдяки цим функціям користувачам не потрібно відвідувати відділення для виконання звичайних операцій із рахунками.

Скільки українців уже користуються "Кубом"

За даними "Нафтогазу", менш ніж за рік у сервісі зареєструвалися понад 4 мільйони громадян. У компанії також повідомили про плани надалі розширювати перелік доступних послуг і територію роботи застосунку.

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