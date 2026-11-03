Частина українців може суттєво збільшити розмір пенсії, якщо підтвердить заробіток, отриманий до 2000 року. У Пенсійному фонді пояснили, які документи для цього знадобляться.

Пенсія в Україні може зрости, якщо підтвердити заробіток до 2000 року. Річ у тім, що саме з 1 липня 2000 року в країні запрацював персоніфікований облік, і відомості про зарплату за пізніші роки Пенсійний фонд має автоматично. А ось про заробіток до цієї дати даних може бракувати, і тоді пенсію рахують за менш вигідною схемою.

Якщо людина працювала до 2000 року і має підтвердження своєї зарплати, вона може подати ці документи й добитися перерахунку. Це напряму впливає на коефіцієнт заробітку, від якого залежить кінцева сума виплат.

Чому зарплата до 2000 року так важлива

Розмір пенсії обчислюють за формулою, де ключову роль відіграє індивідуальний коефіцієнт заробітку. Він показує, як зарплата людини співвідносилася із середньою по країні в ті самі роки. Що вищий цей коефіцієнт, то більшою буде пенсія.

Дані про заробіток після 1 липня 2000 року зберігаються в реєстрі застрахованих осіб. Але все, що отримувалося раніше, ПФУ може просто не бачити, якщо людина вчасно не подала довідку. У такому разі при розрахунку доводиться брати середній показник, що часто знижує виплату.

Які документи потрібні для перерахунку

Щоб підтвердити заробіток до 2000 року, знадобиться довідка про зарплату за будь-які 60 календарних місяців поспіль. Її можна отримати в архіві або безпосередньо на колишньому місці роботи, якщо підприємство ще існує.

Головні документи, які можуть знадобитися:

довідка про заробітну плату (форма ОК-5 або ОК-7);

трудова книжка або її завірена копія;

архівні довідки, що підтверджують стаж і зарплату;

документи про зміну прізвища, якщо воно змінювалося.

Довідка про зарплату має містити назву підприємства, період роботи, посаду та помісячні суми заробітку. Без цих даних ПФУ не зможе провести перерахунок.

Як подати документи

Пакет документів можна подати кількома способами. Особисто - до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду за місцем реєстрації. Або ж надіслати поштою рекомендованим листом з описом вкладення.

Окремо варто перевірити, чи не зберігся заробіток у реєстрі застрахованих осіб. Це можна зробити через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Якщо дані за до-2000-й рік там є, додаткові довідки не знадобляться.

Перерахунок проводять після перевірки поданих документів. Якщо все правильно, новий розмір пенсії встановлюють з першого числа місяця, наступного за місяцем звернення.

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