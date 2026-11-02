Кабінет міністрів у проекті держбюджету на 2027 рік пропонує майже вдвічі скоротити гроші на облаштування укриттів у школах, дитсадках та університетах. Частина закладів досі не має повноцінних сховищ.

Укриття в школах і дитсадках фінансують із держбюджету, однак у 2027 році на ці роботи можуть закласти майже вдвічі менше грошей, свідчить ухвалений у першому читанні проект державного бюджету. Про це заявив народний депутат Юрій Павленко, повідомляє СтопКор.

Скорочення видатків пропонують одразу для всіх закладів освіти - шкіл, дитячих садків, університетів і коледжів. Водночас далеко не всі вони зараз мають повноцінні захисні споруди, хоча саме там діти проводять більшу частину дня.

Станом на 1 вересня укриттями були забезпечені 83% школярів і понад 82% вихованців дитячих садків. Найгірша ситуація в університетах і коледжах - там цей показник становить лише 68%.

"Кожен, хто стикається з роботою навчальних закладів, розуміє, що більшість із них не мають повноцінних укриттів. При цьому саме там діти, особливо учні 1-3 класів, проводять більшу частину свого часу", - наголосив Павленко.

Що таке повноцінне укриття

Облаштування сховища - це не лише ремонт підвального приміщення. Йдеться про безпечний простір, який має відповідати вимогам, вміщати необхідну кількість людей і дозволяти дітям та працівникам перебувати там під час повітряних тривог.

Для багатьох шкіл, дитсадків і вишів такі роботи потребують значних капіталовкладень. Без належного державного фінансування громадам і керівництву закладів буде важче завершувати розпочаті проекти та облаштовувати нові захисні споруди.

Що закладено в бюджеті на 2027 рік

Верховна Рада підтримала в першому читанні проект держбюджету на 2027 рік із видатками 7,27 трильйона гривень. Майже 4,9 трильйона з цієї суми планують спрямувати на оборону та безпеку.

Документ також передбачає мінімальну зарплату на рівні 9546 гривень і прогнозний курс долара 47,1 гривні. Остаточно бюджет планують ухвалити наприкінці листопада, тому частина показників, зокрема й гроші на укриття, ще може змінитися.

Якщо скорочення лишиться в остаточній редакції, громади отримають менше коштів на завершення вже розпочатих ремонтів сховищ і облаштування нових - а це питання безпеки дітей під час повітряних тривог.