Українці після 60 років не зобов'язані обирати між пенсією та роботою. У Пенсійному фонді пояснили, за яких умов можна одночасно отримувати і пенсію, і заробітну плату, та коли частину виплати можуть призупинити.

Пенсія після 60 років в Україні не скасовує права на роботу - людина, яка досягла пенсійного віку і накопичила необхідний страховий стаж, може й далі працювати та водночас отримувати виплати. У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, що закон не змушує пенсіонера обирати щось одне.

За загальним правилом, призначена за віком пенсія виплачується громадянину незалежно від того, чи продовжує він працювати. Тобто після 60 років можна легально отримувати і заробітну плату за місцем роботи, і пенсію від держави - обидві виплати одночасно, і жодна з них при цьому не припиняється.

Коли частину пенсії можуть не виплатити

Єдиний суттєвий нюанс стосується так званої «максимальної пенсії». В Україні розмір пенсійної виплати обмежений законом - наразі верхня межа становить 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це близько 23 610 гривень.

Якщо призначена пенсія перевищує цей максимум, а людина продовжує офіційно працювати, то частина виплати понад встановлену межу на період роботи не виплачується. Проте самі 23 610 гривень, а також заробітна плата, надходять пенсіонеру повністю. Щойно людина припиняє працювати, пенсію одразу перераховують і виплачують у повному розмірі без жодних утримань.

Важливо розуміти: обмеження стосується лише тих, чия пенсія справді «впирається» у максимум. Для переважної більшості працюючих пенсіонерів, чиї виплати нижчі за граничну межу, жодних скорочень немає - вони отримують і повну пенсію, і повну зарплату.

Що дає робота після виходу на пенсію

Продовження роботи після 60 років має прямий вплив на розмір майбутньої виплати. Кожен додатковий рік страхового стажу та кожен новий місяць сплачених внесків дають змогу надалі перерахувати пенсію в бік збільшення. Працюючий пенсіонер має право раз на два роки звертатися по перерахунок з урахуванням набутого після призначення виплати стажу.

Крім того, закон гарантує пенсіонерам ті самі трудові права, що й іншим працівникам: відпустки, лікарняні та захист від звільнення за віком. Тобто рішення продовжувати працювати жодним чином не погіршує статусу людини.

Як оформити пенсію, якщо вам уже виповнилося 60

Для призначення пенсії за віком у 2026 році потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Звернутися можна кількома способами:

особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ, незалежно від місця реєстрації;

через портал електронних послуг ПФУ або застосунок «Пенсійний фонд»;

через застосунок «Дія» за спрощеною процедурою.

До заяви додають паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, трудову книжку або документи про стаж та довідку про заробітну плату. Якщо людина планує й далі працювати після призначення пенсії, жодних додаткових погоджень чи заборон не передбачено - про це достатньо просто повідомити роботодавця, який продовжить сплачувати єдиний соціальний внесок.

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