Українські багатоквартирні будинки можуть отримати від держави до 7 млн грн на сонячні панелі, генератори та теплові насоси. Через програму «ГрінДІМ» Фонд енергоефективності компенсує частину витрат ОСББ і житловим кооперативам.

Гроші на енергонезалежність до 300 тисяч гривень через застосунок «Дія» вже оформлюють власники приватних будинків, але для мешканців багатоповерхівок діє окрема державна програма. Через «ГрінДІМ» ОСББ та житлові кооперативи можуть відшкодувати частину витрат на генератори, сонячні електростанції та теплові насоси - максимальна сума гранту сягає 7 млн гривень.

Програму реалізує Фонд енергоефективності. Її мета - допомогти багатоквартирним будинкам стати менш залежними від централізованого електропостачання та забезпечити роботу важливих інженерних систем під час відключень світла, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на фонд.

Скільки грошей можна отримати за програмою «ГрінДІМ»

Розмір компенсації залежить від обладнання, яке планує встановити будинок:

генератор - 50% вартості, але не більше 1 млн грн;

сонячна електростанція або установка для зберігання енергії - 70% вартості, але не більше 4 млн грн;

тепловий насос - 70% вартості, але не більше 2 млн грн.

Якщо загальна площа будинку менша за 8000 кв. м, максимальний грант на сонячну електростанцію або установку зберігання енергії становить 2 млн грн. При цьому ОСББ може об'єднати кілька заходів: якщо в будинку одночасно встановлюються сонячна електростанція чи система накопичення енергії, генератор і тепловий насос, загальна сума гранту може сягати 7 млн грн.

Компенсація виплачується після реалізації проєкту та перевірки документів Фондом. Тобто спершу ОСББ має організувати закупівлю і встановлення обладнання, а потім отримати відшкодування на свій рахунок.

Хто може отримати гроші на обладнання будинку

Участь у програмі доступна об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельним кооперативам (ЖБК), які створені й працюють відповідно до законодавства України. Програма діє на всій території країни, за винятком тимчасово окупованих територій, територій активних бойових дій та інших населених пунктів, визначених правилами Фонду.

Окремий власник квартири не може самостійно звернутися за грантом. Спочатку мешканці мають узгодити спільний проєкт і визначити, яке саме обладнання потрібне будинку. Наприклад, якщо під час відключень не працюють ліфти, насоси або системи освітлення, ОСББ може розглянути встановлення генератора чи сонячної електростанції з накопичувачем.

Як подати заявку на державну компенсацію

Щоб отримати фінансування, ОСББ або ЖБК мають пройти кілька етапів. Спочатку необхідно визначити необхідне обладнання, обрати постачальника та отримати попередній кошторис. Після цього співвласники проводять загальні збори й ухвалюють рішення про участь у програмі. Якщо це дозволяє статут, відповідне рішення може ухвалити правління ОСББ.

Далі потрібно підготувати пакет документів:

витяг із протоколу загальних зборів або засідання правління;

документ із відомостями про загальну площу будинку;

довідка про надійність даху, якщо планується встановлення сонячної електростанції;

фотографії будинку та місць майбутнього встановлення обладнання;

паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, яка подає заявку;

документ, що підтверджує її повноваження.

Заявку разом з документами надсилають в електронному вигляді на адресу doc@eefund.org.ua. Фонд розглядає її протягом п'яти днів. Після схвалення ОСББ може придбати обладнання, організувати його встановлення та введення в експлуатацію. Коли роботи завершено, подають другу заявку - про завершення проєкту. До неї додають видаткову накладну, документи з банку-партнера, паспорти на обладнання та фотографії результату. Після перевірки фонд перераховує компенсацію на рахунок ОСББ або ЖБК.

Чи доведеться мешканцям доплачувати за обладнання

Програма не передбачає повного покриття всіх витрат на енергообладнання - частину вартості ОСББ має профінансувати самостійно. Наприклад, якщо сонячна електростанція коштує 1 млн грн, держава може компенсувати 700 тис. грн, а решту 300 тис. грн потрібно забезпечити з власного внеску об'єднання або інших джерел фінансування. Для генератора вартістю 500 тис. грн компенсація становитиме до 250 тис. грн, а решту суми доведеться покрити самостійно.

Водночас ОСББ можуть скористатися пільговими кредитами для фінансування власного внеску. Тому мешканцям варто заздалегідь прорахувати загальну вартість обладнання, можливу компенсацію та суму, яку потрібно буде зібрати.

Як оформити виплату: короткий перелік кроків

Визначити обладнання та отримати попередній кошторис.

Ухвалити рішення на загальних зборах ОСББ.

Зібрати документи та надіслати заявку на doc@eefund.org.ua.

Після схвалення придбати й встановити обладнання.

Подати заявку про завершення проєкту та отримати компенсацію на рахунок.

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