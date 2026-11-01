Новобудови за рік подорожчали на 20,5%, будматеріали - на 30-50%, а залізниця підняла вантажні тарифи на 30%. Чи варто чекати різкого стрибка цін до кінця року - розбираємося.

Ціни на житло в Івано-Франківську за останній рік помітно зросли, і така сама тенденція поширюється на всю Україну. За даними Держстату, у другому кварталі 2026 року квартири на первинному ринку подорожчали на 20,5% за рік - це найбільший приріст за останні п'ять років. Причому в першому кварталі річне зростання становило 17,3%, тобто новобудови дорожчають дедалі швидше.

Дорожчає практично все, з чого будують: будівельні матеріали, пальне, перевезення і робоча сила. А з 1 серпня 2026 року «Укрзалізниця» підняла тарифи на вантажні перевезення одразу на 30%. Це перша індексація з 2022 року, і вона безпосередньо вдарила по собівартості доставки цементу, щебеню і металу.

Чому дорожчають будівельні матеріали

За оцінкою промислово-будівельної групи «Ковальська», від початку 2026 року собівартість будівельних матеріалів зросла на 30-50% залежно від категорії продукції. Найпомітніше подорожчали цегла, будівельні розчини, бетон, арматура і кабельно-провідникова продукція. Доставка стала дорожчою, тож матеріалів, які не додали в ціні, на ринку майже не залишилося.

Ціни в будівництві в серпні 2026 року зросли на 1,7% порівняно з липнем і на 25,4% за рік. Промислова продукція, до якої належать і будматеріали, у вересні трохи подешевшала - на 2,8% порівняно із серпнем, але лишилася на 38,4% дорожчою, ніж торік. Цей тимчасовий спад потягнула вниз передусім енергетика, де ціни впали на 6,8%.

Чи загрожує Україні дефіцит будматеріалів

Загального дефіциту будматеріалів наразі немає, запевняє президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій. Вітчизняні підприємства повністю закривають поточний попит забудовників, а виробники мають запас для збільшення постачання. В Україні вистачає щебеню, піску, бетону, газоблоків, плитки та цегли.

Реальний ризик дефіциту може з'явитися лише під час масштабної повоєнної відбудови, коли попит різко зросте. Проте матеріал на заводі ще не означає матеріал на будмайданчику: навесні 2026 року удари по залізничній інфраструктурі спричиняли ситуативний дефіцит щебеню та цементу, і компаніям доводилося шукати альтернативні, дорожчі маршрути.

Як формується ціна квадратного метра

Матеріали та валютні коливання дають лише близько третини загального зростання собівартості будівництва. Решта припадає на оплату праці, логістику, облаштування енергоавтономності та безпеки об'єктів - резервне живлення, укриття, паркінги. Саме війна змушує забудовників закладати ці витрати в кожен новий проєкт.

Через ризик обстрілів складської нерухомості забудовники не можуть накопичувати великі запаси матеріалів просто на майданчиках. Тому компанії планують потребу наперед і фіксують ціни на окремі позиції, щоб зменшити ризик різкого подорожчання - але повністю застрахуватися неможливо. Ціни на квартири переглядають орієнтовно раз на квартал.

Що буде з цінами на вторинному ринку і орендою

Друга половина 2026 року, за прогнозом керівниці сектору розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, пройде під знаком обережності: і покупці, і продавці не поспішатимуть, а житло дорожчатиме переважно в межах інфляції. На вторинному ринку ціни можуть помірно зрости в гривнях, тоді як у доларовому еквіваленті суттєвих змін не очікують через коливання курсу.

Найвищий попит зберігається в Києві, Львові та Ужгороді, хоча ціни там уже високі. В Одесі та Харкові попит і ціни можуть відновлюватися швидше завдяки відносно стабільнішій безпековій ситуації. Орендарям доведеться непросто: у серпні-жовтні можливе сезонне зростання попиту та цін, найбільшу активність прогнозують у Києві, Львові, Одесі, Ужгороді та Івано-Франківську.

Подекуди оренда вже з'їдає майже весь бюджет. Найгірша ситуація в Ужгороді, де на однокімнатну квартиру потрібно близько 75% середньої зарплати, а оренда двокімнатної перевищує середній місячний заробіток.

Раніше Politeka повідомляла, у яких містах ціни на оренду квартир зросли вдвічі за рік.

Також Politeka повідомляла, цiни зросли майже на 40%: у Держстаті назвали, що подорожчало найбільше.