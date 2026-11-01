Роботодавці, які офіційно працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб, можуть щомісяця отримувати від держави компенсацію витрат на оплату праці. Розмір виплати дорівнює мінімальній зарплаті - 8 647 гривень, а заявку можна подати через «Дію» або центр зайнятості.

Компенсація за працевлаштування ВПО в Україні - це державна програма, яка дозволяє роботодавцям щомісяця отримувати відшкодування частини витрат на оплату праці кожного офіційно працевлаштованого внутрішньо переміщеного працівника.

Виплати здійснює Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування. Компенсація передбачена за кожного працівника, прийнятого на роботу за строковим, безстроковим трудовим договором або за сумісництвом. Важливо: допомогу надають навіть тоді, коли статус ВПО людина оформила вже після початку трудових відносин.

Хто може отримати компенсацію та скільки виплачують

Розмір компенсації дорівнює мінімальній заробітній платі - 8 647 гривень за повний відпрацьований місяць. Якщо працівник працював лише частину місяця, суму розраховують пропорційно.

Виплати тривають до трьох місяців за кожного працевлаштованого ВПО, а для осіб з інвалідністю - до шести місяців. Отримати гроші можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які виступають роботодавцями.

Водночас компенсація не надається бюджетним організаціям (крім тих, що надають соціальні послуги) та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Що змінилося у правилах оформлення

За інформацією Фактів ICTV, набули чинності зміни до двох порядків, що стосуються працевлаштування ВПО та обліку безробітних. Раніше, щоб отримати компенсацію, роботодавець мав подати один із медичних документів - форму № 080/о або № 157/-1/о. Тепер цей обов'язок скасували: достатньо подати загальну інформацію про інвалідність працівника.

Як подати заявку на компенсацію через «Дію»

Щоб отримати компенсацію за працевлаштування ВПО, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом) або гіг-контракт з переселенцем, а потім подати заяву через застосунок «Дія» або до центру зайнятості за місцем ведення господарської діяльності разом з пакетом документів.

Покроково через портал «Дія» це виглядає так:

увійдіть або зареєструйтеся в кабінеті громадянина на сайті «Дія» за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП);

оберіть період, за який подаєте заявку на компенсацію;

внесіть дані про працевлаштовану ВПО - система перевірить наявність особи в реєстрі внутрішньо переміщених осіб;

вкажіть банківські реквізити, на які зараховуватимуть кошти;

підпишіть заяву електронним підписом.

Якщо подаєте заявку за другий або наступні місяці, потрібно додатково підтвердити, що працівник досі працює. Термін опрацювання документів - один робочий день, послуга безоплатна. Після розгляду заяви кошти надходять на вказаний розрахунковий рахунок.

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