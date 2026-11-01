Работодатели, которые официально трудоустраивают внутренне перемещенных лиц, могут ежемесячно получать от государства компенсацию расходов на оплату труда. Размер выплаты равен минимальной зарплате - 8 647 гривен, а заявку можно подать через «Дию» или центр занятости.

Компенсация за трудоустройство ВПЛ в Украине - это государственная программа, которая позволяет работодателям ежемесячно получать возмещение части расходов на оплату труда каждого официально трудоустроенного внутренне перемещенного работника.

Выплаты осуществляет Фонд общеобязательного государственного социального страхования. Компенсация предусмотрена за каждого работника, принятого на работу по срочному, бессрочному трудовому договору или по совместительству. Важно: помощь предоставляют даже тогда, когда статус ВПЛ человек оформил уже после начала трудовых отношений.

Кто может получить компенсацию и сколько выплачивают

Размер компенсации равен минимальной заработной плате - 8 647 гривен за полный отработанный месяц. Если работник работал только часть месяца, сумму рассчитывают пропорционально.

Выплаты длятся до трех месяцев за каждого трудоустроенного ВПЛ, а для лиц с инвалидностью - до шести месяцев. Получить деньги могут юридические лица и физические лица-предприниматели, выступающие работодателями.

В то же время компенсация не предоставляется бюджетным организациям (кроме тех, которые предоставляют социальные услуги) и фондам общеобязательного государственного социального страхования.

Что изменилось в правилах оформления

По информации Фактов ICTV, вступили в силу изменения в два порядка, касающиеся трудоустройства ВПЛ и учета безработных. Ранее, чтобы получить компенсацию, работодатель должен был подать один из медицинских документов - форму № 080/о или № 157/-1/о. Теперь эту обязанность отменили: достаточно подать общую информацию об инвалидности работника.

Как подать заявку на компенсацию через «Дию»

Чтобы получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ, работодатель должен заключить трудовой договор (в том числе по совместительству) или гиг-контракт с переселенцем, а затем подать заявление через приложение «Дия» или в центр занятости по месту ведения хозяйственной деятельности вместе с пакетом документов.

Пошагово через портал «Дия» это выглядит так:

войдите или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина на сайте «Дия» с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);

выберите период, за который подаете заявку на компенсацию;

внесите данные о трудоустроенном ВПЛ - система проверит наличие лица в реестре внутренне перемещенных лиц;

укажите банковские реквизиты, на которые будут зачислять средства;

подпишите заявление электронной подписью.

Если подаете заявку за второй или последующие месяцы, нужно дополнительно подтвердить, что работник все еще работает. Срок обработки документов - один рабочий день, услуга бесплатная. После рассмотрения заявления средства поступают на указанный расчетный счет.

Ранее Politeka сообщала, в каких случаях выплаты ВПЛ могут прекратить и что делать переселенцам.

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