Верховная Рада должна до середины ноября принять законы, необходимые для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро SEPA. Для бизнеса и миллионов украинцев это означает более дешёвые и быстрые переводы в евро.

Курс доллара и евро в конце 2026 года остаётся под пристальным вниманием украинцев, однако скоро главным вопросом может стать не только стоимость валюты, но и цена самого перевода в евро. Верховная Рада должна до середины ноября принять законодательный пакет, необходимый для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро - SEPA. Это крайний срок, когда страна может подать заявку на вступление в Европейский платёжный совет.

На первый взгляд речь идёт о сугубо технической банковской реформе. Однако для украинского бизнеса и миллионов граждан её последствия могут быть вполне практическими: более дешёвые и быстрые переводы в евро, меньшая зависимость от банков-корреспондентов и более глубокая интеграция финансовой системы с европейской. При этом SEPA касается именно платежей в евро - гривна остаётся национальной валютой Украины.

Что такое SEPA и почему это выгодно

SEPA фактически является общим пространством для безналичных платежей в евро. Его задача состоит в том, чтобы перевод средств между банками разных стран был максимально похож на внутренний платёж - с едиными техническими стандартами, понятными правилами и минимальным количеством посредников. Уже осенью 2026 года география схем SEPA охватывает 41 страну и территорию: кроме государств ЕС, в неё входят Великобритания, Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, а также Молдова, Албания, Черногория, Северная Македония и Сербия.

Участие в SEPA не означает ни членства в Евросоюзе, ни перехода страны на евро, ни отмены валютных ограничений во время военного положения. Это, как отмечает автор главного законопроекта №14327-д Ольга Василевская-Смаглюк, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возможность сделать перевод в евро из украинского банка в банк в Германии, Польше или Франции значительно дешевле и быстрее, как обычный внутренний платёж.

Сегодня значительная часть международных переводов украинского бизнеса проходит через систему корреспондентских отношений. В платеже могут быть задействованы один или несколько банков-посредников, а конечная комиссия и срок зачисления средств не всегда очевидны клиенту заранее. SEPA предлагает стандартизированную модель: наряду с обычным кредитовым переводом SEPA Credit Transfer работает SEPA Instant Credit Transfer, которая позволяет осуществлять мгновенные платежи.

Сколько сэкономят украинцы

Экономический эффект может быть значительным. Министерство финансов оценивало потенциальную экономию Украины на международных переводах после запуска SEPA в 70-100 млн евро ежегодно. Среди ожидаемых результатов - сокращение банковских комиссий, ускорение трансграничных платежей и снижение транзакционных издержек для экспортёров.

Наиболее заметной такая экономия может стать не для компаний, которые проводят несколько крупных платежей в год, а для бизнеса с постоянным потоком транзакций в евро. Это прежде всего IT-компании, экспортёры услуг, малый и средний бизнес, электронная торговля и логистические компании. «Для мелкого экспортёра комиссия в 20-50 евро за один международный платёж может казаться небольшой, но когда таких платежей десятки или сотни, возникают уже ощутимые расходы», - подчёркивает депутат.

Показателен опыт соседней Молдовы. Она вошла в географическую зону SEPA в марте 2025 года, а операционное подключение молдовских банков началось 6 октября того же года. За первый год через SEPA было проведено около 1,2 млн транзакций. По оценке Национального банка Молдовы, средняя стоимость трансграничного перевода в евро снизилась с диапазона 20-150 евро примерно до 1 евро, а суммарная экономия граждан и бизнеса за 12 месяцев составила 16,4 млн евро.

Когда ждать результатов

Принятие законов не будет означать мгновенного вхождения Украины в SEPA. После создания необходимой законодательной базы стране нужно пройти процедуру оценки Европейским платёжным советом. Лишь после его решения Украину могут включить в географический охват схем SEPA. Следующий этап - присоединение конкретных украинских банков к схемам и обеспечение их технической готовности.

«Самая большая ошибка - ожидать, что после голосования Верховной Рады уже на следующий день перевод из Берлина в Киев будет стоить один евро. Закон открывает двери, но дальше нужны заявка Украины, решение Европейского платёжного совета, подключение банков и техническая имплементация», - подчёркивает Василевская-Смаглюк. Для присоединения, кроме модернизации банков, Украина должна привести законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов к европейским стандартам и требованиям FATF.

Как сообщает Интерфакс-Украина, главный законопроект №14327-д был зарегистрирован 6 апреля 2026 года и включён в повестку текущей сессии, а по состоянию на 29 октября он вместе со связанными законопроектами №15501 и №15503 всё ещё ожидает рассмотрения парламентом.

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