Появление новых семейных обстоятельств не всегда автоматически дает право на отсрочку - важно, какое именно основание возникло и как оно оформлено.

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам с 1 ноября оформляется только по закону, а не по самому факту новой жизненной ситуации. Рождение третьего ребенка, самостоятельное воспитание детей или необходимость ухаживать за близкими действительно могут стать основанием, однако право возникает исключительно при условиях, определенных статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Об этом рассказал национальный медиапортал «Ветеран», объяснив, какие именно семейные обстоятельства учитываются, а какие - нет.

Какие семейные обстоятельства дают право на отсрочку

Закон определяет несколько конкретных оснований, связанных с семейным положением военнообязанного:

Содержание трех и более детей в возрасте до 18 лет. Важный нюанс: отсрочку не предоставят, если задолженность по уплате алиментов превышает сумму платежей за три месяца.

Самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка при обстоятельствах, определенных законом, - например, когда второй из родителей умер или лишен родительских прав.

Воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или содержание совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II группы.

Постоянный уход за близкими, которые нуждаются в нем по медицинскому заключению, - с соблюдением дополнительных требований законодательства.

Отдельно юристы подчеркивают: самого факта развода или совместного проживания с пожилыми родителями недостаточно. Рождение первого или второго ребенка также не создает общего права на отсрочку - основание должно соответствовать конкретному пункту закона.

Как оформить отсрочку

Порядок действий начинается с определения конкретного основания и подготовки подтверждающих документов. Это могут быть свидетельства о рождении, решения суда, документы об инвалидности, а также подтверждение потребности в уходе и факта его осуществления. Перечень зависит от ситуации и определен приложением 5 к постановлению Кабмина №560.

Для доступных категорий запрос на отсрочку подают через приложение «Резерв+». Если оформить отсрочку онлайн невозможно, нужно лично обратиться в ЦНАП - он передает документы в ТЦК, который и принимает решение. После одобрения стоит проверить отображение отсрочки в собственном военно-учетном документе.

Что делать, если основание изменилось

Когда семейное обстоятельство, по которому предоставлена отсрочка, изменилось или прекратилось, следует проверить свой статус и при необходимости оформить отсрочку по новому основанию. Автоматическое продление возможно только тогда, когда система подтверждает право через государственные реестры, объясняют в Минобороны. Для тех, кто уже проходит службу, действуют отдельные правила увольнения по семейным обстоятельствам.

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