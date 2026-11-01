В октябре закупочные цены на молоко-сырье в Украине выросли еще в среднем на 1 гривну за килограмм из-за дефицита предложения и потери производственных мощностей вследствие войны.

Подорожание квартир в Украине на фоне общего роста цен стало заметным трендом этой осени, и теперь к перечню дорожающих продуктов добавилось молоко. В октябре закупочные цены на молоко-сырье в Украине снова пошли вверх, и, по данным Ассоциации производителей молока (АПМ), в среднем килограмм сырья подорожал еще на 1 гривну относительно сентября.

Главная причина роста цен - нехватка предложения на рынке. Аналитики АПМ объясняют: дефицит сырья стал одним из факторов подорожания еще в сентябре, а в октябре эта тенденция лишь ускорилась. Негативно на молочную отрасль влияет и война, из-за которой страна теряет производственные мощности.

Сколько стоит молоко-сырье по сортам

В октябре закупочные цены установились на таких уровнях. Молоко экстра-сорта в среднем стоит 16,60 грн/кг без НДС - это на 1,00 грн больше, чем в сентябре. Высший сорт подорожал на 75 копеек и теперь стоит 16,20 грн/кг без НДС, а первый сорт прибавил сразу 95 копеек и достиг 15,65 грн/кг без НДС.

Средневзвешенная цена трех сортов составила 16,40 грн/кг без НДС, что на 1,00 грн больше по сравнению с предыдущим месяцем. Интересно, что по сравнению с октябрем 2025 года молоко даже подешевело на 70 копеек, поэтому годовое сравнение пока остается в пользу потребителя.

Почему растет цена: война и поголовье

Потеря производственных мощностей - прямое следствие боевых действий. Поголовье коров перемещают в более безопасные регионы, часть животных вынужденно забивают, а некоторые гибнут вследствие обстрелов. Это сокращает объемы надоев и еще больше ограничивает предложение, подталкивая закупочные цены вверх.

При этом спрос на сырье остается высоким как со стороны внутренних переработчиков, так и из-за активизации экспорта. Еще в начале октября молоко-сырье подорожало в среднем на 90 копеек, поэтому динамика движения цен в течение месяца остается стабильно восходящей.

Что это значит для потребителя

Рост закупочных цен на молоко-сырье обычно с задержкой переносится на полки магазинов, поэтому в ноябре стоит ожидать коррекции цен на молоко, сыр, масло и другие молочные продукты. В октябре, по данным мониторингов, уже заметно подорожали молоко, яйца и мясо, а также наблюдался высокий спрос на гречку.

Ранее Politeka сообщала, насколько выросли цены на бетон, арматуру и газоблок.

Также Politeka сообщала, что подорожало больше всего по данным Госстата.