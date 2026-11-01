Ноябрь приносит сразу несколько важных нововведений: последний день подачи заявок на «Пакунок школяра», новый таможенный сбор на посылки из ЕС, подорожание обслуживания счетов в Ощадбанке и бесплатная парковка возле парков в Днепре.

С 1 ноября 2026 года украинцев ждет сразу несколько изменений, касающихся денег, посылок из-за границы и автомобилистов. Часть нововведений действует по всей стране, а часть - только в Днепре, где водителям придется снова привыкать к ограничению скорости 50 км/ч на отдельных магистралях.

Последний день подачи заявок на «Пакунок школяра» - 1 ноября. Это последний день, когда родители или опекуны детей, пошедших в первый класс в 2026 году, могут подать заявление на единовременную государственную помощь в размере 5000 гривен.

Если в семье двое первоклассников, помощь можно получить на каждого ребенка отдельно. Заявление подают онлайн через приложение «Дія», а деньги зачисляют на специальную карту «Дія.Картка Турбота».

Новый сбор на посылки из ЕС

С 1 ноября Европейский Союз вводит дополнительный таможенный сбор Union Handling Fee. Его размер составит 2 евро за каждую товарную позицию в международном отправлении. Как объяснили в Еврокомиссии, сбор должен покрывать расходы таможенных органов на проверку данных и осмотр товаров.

Нововведение предусмотрено Регламентом ЕС 2026/2108 и делегированным регламентом C (2026)6694 от 21 сентября 2026 года. Это означает, что заказы из европейских интернет-магазинов могут стать немного дороже - за каждую отдельную позицию в посылке придется доплатить 2 евро.

Ощадбанк повышает тариф

С 1 ноября «Ощадбанк» повышает стоимость обслуживания неактивных текущих счетов, к которым не привязана платежная карта. Новый тариф составит 150 гривен. Клиентам советуют проверить, не остались ли у них неиспользуемые счета - при необходимости их можно закрыть или обратиться в банк, чтобы уточнить условия.

В Днепре возвращают ограничение 50 км/ч

С 1 ноября по 31 марта в Днепре будут действовать сезонные изменения в организации дорожного движения. На ряде магистралей уберут знаки, которые разрешают двигаться со скоростью до 70 км/ч, и вернут ограничение до 50 км/ч. Об этом сообщил Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Изменения коснутся Запорожского шоссе (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской), Набережной Победы (от улицы Яружной до улицы Космической), Набережной Заводской, Донецкого шоссе, улицы Солнечной Набережной, Центрального моста, Кайдакского моста и Усть-Самарского моста. На отдельных участках возле перекрестков и пешеходных переходов ограничения останутся еще ниже.

Бесплатная парковка возле парков

С 1 ноября в Днепре временно отменят плату за парковку на четырех площадках вблизи зон отдыха. Бесплатно оставить автомобиль можно будет на подъезде к парку имени Шевченко, на улице Сичеславской Набережной возле дома №57-А и АЗС «Юкон», в районе Фестивального причала и возле моста на Монастырский остров.

На этих площадках паркоматы работать не будут. Информацию об изменениях также внесут в приложения Parking Dnipro и UNIP. Плата за парковку вернется в весенне-летний период в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета от 24 февраля 2026 года.

Что стоит успеть сделать до 1 ноября

Родителям первоклассников, которые еще не подали заявление на «Пакунок школяра», стоит не медлить - 1 ноября прием заявок завершается, и помощь в 5000 гривен получить уже не удастся. Заявление можно подать за несколько минут через «Дію». Клиентам «Ощадбанка» с неактивными счетами стоит проверить их состояние, чтобы не платить лишний тариф в 150 гривен. А водителям в Днепре - обратить внимание на новые знаки ограничения скорости и временно бесплатные парковочные площадки возле парков.