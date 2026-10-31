Мобильный оператор «Киевстар» обновляет тарифную линейку «Все разом» для предоплаты и контракта, а также запускает новый тариф «Детский» для предоплаты.

Киевстар обновляет тарифы мобильной связи и вводит новые пакеты для своих абонентов. Компания сообщила, что с 4 ноября 2026 года абонентам предоплаты и контракта станут доступны обновленные тарифы линейки «Все разом», а пользователям предоплаты - еще и новый тариф «Детский».

При этом действующие тарифы линейки «Все разом» и тариф «Детский» получат новые названия и будут закрыты. Их уже не смогут подключить новые пользователи, а также абоненты, которые переходят от другого оператора или меняют тариф, сообщает «Киевстар».

Какие тарифы получат новые названия

Для абонентов предоплаты обновленные названия выглядят так: «Все разом Легкий 2026», «Все разом Крутой 2026» и «Детский 2026». Для абонентов контракта - «Все разом Легкий Контракт 2026», «Все разом Крутой Контракт 2026» и «Все разом Комфорт 2025».

Оператор подчеркивает: если вы уже пользуетесь этими тарифами, условия для вас не изменятся и ничего дополнительно делать не нужно. Изменения касаются прежде всего возможности новых подключений.

Действующим пользователям не нужно никаких действий - тариф продолжит работать на тех же условиях. Больше деталей об условиях обновленных тарифов компания обещает опубликовать на своем сайте с 4 ноября 2026 года.

До тех пор абоненты могут уточнить детали в приложении «Мой Киевстар» или обратиться на горячую линию по номеру 466 с мобильного Киевстар или 0 800 300 466 из других сетей.

Ранее Politeka сообщала, самые дешевые тарифы Vodafone, lifecell и Киевстар доступны от 100 грн.

Как сообщала Politeka, Киевстар может отключить номер у отдельных абонентов.