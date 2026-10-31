Кто не успеет подтвердить личность до конца года, с января останется без начислений. Деньги не исчезают - выплаты приостанавливают до прохождения проверки.

Блокировку пенсии на карте и заморозку выплат в Пенсионном фонде объяснили подробно - теперь стало известно, что с 2027 года части украинцев могут приостановить начисления, если они не пройдут обязательную проверку до 31 декабря 2026 года.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины. Идентификация нужна, чтобы фонд убедился, что человек жив и действительно получает назначенные выплаты, а не кто-то другой за него.

Что будет, если не пройти проверку

Те, кто не успеет до конца года, с января 2027 года останутся без начислений. Окончательно пенсии не лишают: средства лишь «замораживают», а после подтверждения личности выплаты восстановят и доплатят за весь пропущенный период.

Кому нужна идентификация

Ежегодную проверку должны проходить три группы получателей. Первая - пенсионеры, находящиеся за пределами Украины. Вторая - люди, которые остаются на временно оккупированных территориях. Третья - те, кто выехал оттуда на свободную территорию, но до сих пор получает пенсию по прежнему адресу.

Важный нюанс: если после выезда выплату оформили по новому адресу, проверка не нужна. Второй и третьей группе придется еще и подтвердить, что они не получали пенсию от органов власти РФ. Двойные начисления запрещены, поэтому если выплаты поступали от так называемой оккупационной власти, украинскую пенсию могут отменить.

Как пройти идентификацию

Удобнее всего проходить проверку дистанционно, независимо от страны пребывания. Способов несколько. Первый - через вебпортал «Дія» и «Дія.Підпис»: он самый быстрый, но может не подойти людям без современного смартфона.

Второй способ - видеозвонок с сотрудником ПФУ, для которого надо предварительно подать заявление. Во время звонка можно выбрать Google Meet, Zoom, Viber, WhatsApp, Telegram или Signal. Третий вариант - лично прийти в отделение ПФУ.

Консульская процедура

Гражданам за рубежом, которые не могут пройти проверку онлайн, предлагают консульскую процедуру. Для этого надо обратиться в украинское дипломатическое учреждение по месту пребывания и получить документ, подтверждающий, что человек жив. В ПФУ советуют не откладывать процедуру на последние дни, потому что идентификация требует времени.

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