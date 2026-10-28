У листопаді 2026 року українські пенсіонери продовжать отримувати виплати з урахуванням березневої індексації та встановлених доплат — загального перерахунку з 1 листопада не передбачено. Розповідаємо про мінімальні суми, вікові надбавки та як переселенцям перевести виплату пенсії за новою адресою.

Пенсійні виплати в Україні з 1 листопада залишаться на рівні, встановленому на 2026 рік: окремого загального перерахунку для більшості одержувачів у листопаді не передбачено. Про це йдеться в розʼясненні Пенсійного фонду України, яке наводить «Факти ICTV».

Остання загальна індексація пенсій відбулася 1 березня 2026 року за постановою Кабінету Міністрів № 236. Коефіцієнт індексації становив 1,121 — тобто пенсії, які підлягали перерахунку, збільшили на 12,1%. При цьому розмір підвищення обмежили сумою 2 595 гривень, а мінімальна доплата за результатами перерахунку становила 100 гривень.

Окремий перерахунок провели з 1 квітня 2026 року: Пенсійний фонд автоматично перерахував виплати пенсіонерам, які продовжували працювати і набули необхідного страхового стажу або права на врахування заробітної плати. А от загального підвищення саме з 1 листопада закон не передбачає — тому більшості одержувачів цього місяця не варто очікувати зростання сум.

Мінімальні пенсії з 1 листопада

Розміри мінімальних пенсійних гарантій, установлені на 2026 рік, продовжують діяти в листопаді. Вони залежать від віку, стажу та статусу пенсіонера:

4 213 грн — непрацюючі пенсіонери від 65 років зі стажем не менш як 30 років у жінок і 35 — у чоловіків, а також громадяни від 80 років зі стажем 20 років (жінки) і 25 років (чоловіки);

4 050 грн — пенсіонери від 70 до 80 років за наявності стажу 30/35 років; якщо стажу бракує, доплату рахують пропорційно;

3 725 грн — пенсіонери до 70 років із необхідним стажем, а також люди з інвалідністю I групи;

3 406 грн — інші категорії непрацюючих пенсіонерів, на яких поширюються гарантії.

Окремо встановлені мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи: I група — 11 041,85 грн, II — 8 838,60 грн, III — 6 808,95 грн.

Вікові доплати в листопаді

Пенсіонери, які досягли 70, 75 або 80 років, можуть отримувати щомісячну компенсаційну доплату. За умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн, доплата становить:

від 70 до 75 років — 300 грн;

від 75 до 80 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Таку надбавку не потрібно оформлювати щомісяця — після виникнення права Пенсійний фонд призначає її автоматично. Важливий нюанс: якщо пенсія наближається до граничних 10 340,35 грн, доплату зменшують так, щоб загальна сума не перевищувала цей поріг. Наприклад, пенсіонеру 75–80 років із пенсією 10 000 грн замість 456 грн додадуть 340,35 грн.

Що робити переселенцям, які виїхали з ТОТ

Пенсійний фонд розʼяснив, як діяти людям, які виїхали з тимчасово окупованих територій і тепер живуть на підконтрольній Україні території, але в пенсійній справі в них досі зазначена адреса на ТОТ. Їм варто перевести виплату пенсії за фактичним місцем проживання.

Згідно зі статтею 47 закону «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування», пенсію виплачують за місцем фактичного проживання, зазначеним у заяві, — а зареєстрована чи задекларована адреса не є визначальною.

Як перевести виплату пенсії за новою адресою

Подати заяву про зміну місця виплати пенсії можна двома способами:

особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Після опрацювання заяви до пенсійної справи вносять інформацію про фактичне місце проживання на підконтрольній території. Це, за розʼясненням ПФУ, є підставою для продовження виплати пенсії протягом строку її призначення — незалежно від проходження фізичної ідентифікації.

Тож у листопаді пенсіонери отримуватимуть виплати з урахуванням березневої індексації, чинних мінімальних гарантій та належних доплат. Працюючим пенсіонерам варто памʼятати про квітневий перерахунок, а тим, хто виїхав з ТОТ, — перевірити адресу виплати і за потреби подати заяву про її переведення.

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