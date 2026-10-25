З 24 листопада 2026 року в Україні мають запрацювати нові правила грошового забезпечення військових, які через поранення чи травми лікуються понад 12 місяців. Замість обриву виплат закон гарантує збереження забезпечення та щомісячну доплату у 50 000 або 100 000 гривень.

Виплати для військових під час тривалого лікування в Україні кардинально змінюються: з 24 листопада 2026 року мають набути чинності основні положення закону №4954-IX, які стосуються бійців, що лікуються понад 12 місяців після поранення, травми чи контузії. Про це повідомив правник.

Раніше термін виплат під час безперервного лікування обмежувався 12 місяцями поспіль. Після завершення цього строку виникала невизначеність із фінансовим забезпеченням військових, які й далі потребували операцій, стаціонарного лікування або реабілітації. Тепер цю прогалину врегульовано.

Що передбачає новий закон для військових

Закон дозволяє продовжувати стаціонарне лікування понад 12 місяців за наявності медичних показань. Повторний огляд ВВК має відбутися не пізніше закінчення продовженого терміну лікування, але не пізніше ніж через чотири місяці після його продовження.

Для військових, яких у звʼязку з лікуванням чи реабілітацією перевели в розпорядження командира, передбачено збереження грошового забезпечення на весь цей період. Воно включає посадовий оклад за останнім місцем служби, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років та щомісячні додаткові виплати постійного характеру.

Хто отримає 50 000 гривень щомісяця

Щомісячна винагорода в розмірі 50 000 гривень передбачена для військовослужбовців, які внаслідок поранення, травми, контузії чи каліцтва, отриманих під час виконання обовʼязків військової служби, перебувають на стаціонарному лікуванні, офіційно продовженому понад 12 місяців, або у відпустці для лікування після тяжкої травми.

Важлива особливість: право на цю виплату не обмежується лише бойовими пораненнями. Вона може поширюватися й на інші ушкодження, отримані під час виконання обовʼязків служби, якщо дотримано встановлені законом умови.

Кому платитимуть 100 000 гривень

Винагорода в розмірі 100 000 гривень на місяць передбачена для військових, які після 12 місяців продовжують стаціонарне лікування й одночасно мають тяжке поранення, травму, контузію чи каліцтво, повʼязане із захистом Батьківщини.

Якщо військовий має право і на 50 000, і на 100 000 гривень, суми не додаються — передбачена виплата одного, більшого за розміром, вознагородження за наявності відповідних підстав.

Чи нарахують виплати автоматично

Нарахування не відбуватимуться автоматично. Для призначення виплат значення мають причинний звʼязок ушкодження з виконанням обовʼязків військової служби або із захистом Батьківщини, підтвердження тяжкості ушкодження для винагороди у 100 000 гривень, медичні показання та офіційне продовження стаціонарного лікування.

Що потрібно для оформлення виплати

Сам факт лікування понад 12 місяців не означає, що додаткову винагороду призначать без перевірки інших умов. Для виплати потрібні: своєчасне проходження повторного огляду ВЛК, наказ командира про виплату, належне кадрове оформлення та дотримання урядових і відомчих процедур.

Окрім того, практичний механізм реалізації залежатиме від рішень Кабміну. Уряд має три місяці з дня публікації закону на ухвалення необхідних нормативно-правових актів. Тому сама дата 24 листопада ще не означає автоматичного запуску всіх процедур — військовим варто стежити за оновленнями нормативної бази та перевіряти оформлення своїх документів.

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