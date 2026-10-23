Мобілізація в Україні передбачає ведення актуальних військово-облікових даних, які можна перевірити через застосунок «Резерв+».

Мобілізація в Україні не означає, що повідомлення «Потребує уточнення» автоматично свідчить про порушення: цей статус вказує на необхідність перевірити інформацію в реєстрі.

Про це повідомив Житомирський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Там пояснили, на що звернути увагу, якщо відповідне повідомлення з’явилося в електронному військово-обліковому документі.

Що означає статус «Потребує уточнення»

Застосунок «Резерв+» відображає відомості з реєстру «Оберіг». Якщо система показує, що дані потребують уточнення, це може свідчити про неточності або невідповідності в інформації.

Насамперед варто перевірити персональні відомості, статус військового обліку, адресу проживання та номер телефону. Особливо уважно слід переглянути контактну інформацію, якщо вона змінювалася.

Ігнорувати таке повідомлення не варто. Водночас сам статус не дає підстав стверджувати, що людина порушила правила військового обліку.

Як виправити дані в Резерв+

Спочатку можна скористатися функцією «Виправити дані онлайн», якщо вона доступна в застосунку. Вона дає змогу повідомити про неточності та подати запит на їх виправлення без особистого візиту до установи.

Однак дистанційний спосіб допомагає не в кожному випадку. Якщо в електронному документі відображаються чужі відомості, виникає технічна помилка або онлайн-виправлення не спрацьовує, може знадобитися звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Під час звернення варто пояснити, яка саме інформація неправильна, і надати документи, що підтверджують актуальні відомості. Це допоможе з’ясувати причину розбіжностей і визначити подальші дії.

Чому важливо перевіряти військово-обліковий документ

Актуальна інформація в реєстрі потрібна для коректного відображення військово-облікового статусу. Якщо людина помітила помилку, краще з’ясувати її причину, а не чекати, доки проблема виникне під час отримання послуги.

Отже, повідомлення «Потребує уточнення» у «Резерв+» — це сигнал перевірити дані. Спочатку слід спробувати виправити неточності онлайн, а якщо це не допомогло — звернутися до ТЦК та СП для з’ясування ситуації.