Мобілізація в Україні передбачає обов’язки не лише для призовників, резервістів і військовозобов’язаних, а й для роботодавців.

Мобілізація в Україні вимагає належного ведення військового обліку, тому до завершення 2026 року громадянам і підприємствам варто перевірити документи та виконання встановлених вимог.

Які дані потрібно перевірити військовозобов’язаним

Громадянам, які перебувають на військовому обліку, слід переконатися, що інформація в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) актуальна. Це стосується адреси проживання, номера телефону, місця роботи, сімейного стану, освіти й стану здоров’я.

Якщо персональні відомості змінилися, про це потрібно повідомити у визначені законодавством строки. Також варто перевірити військово-обліковий документ і переконатися, що зазначені в ньому дані правильні.

Окремі правила діють для юнаків, яким виповнюється 17 років. Їх беруть на військовий облік призовників із 1 січня до 31 липня. Якщо встановлений період пропущено, для постановки на облік потрібно особисто звернутися до ТЦК.

Що мають зробити роботодавці

Підприємствам, установам та організаціям необхідно перевірити персональний військовий облік працівників. Зокрема, слід призначити відповідальну особу, упорядкувати облікові списки та звірити інформацію з військово-обліковими документами й даними ТЦК.

Під час прийняття нового працівника роботодавець має ознайомити його з правилами військового обліку під особистий підпис.

Про прийняття на роботу або звільнення працівника ТЦК та СП потрібно повідомити протягом семи днів після видання відповідного наказу. Передати відомості можна в паперовій формі або електронно, якщо така можливість доступна. Роботодавці також повинні передавати працівникам офіційні виклики до ТЦК та СП.

Коли подавати звіт про транспорт

До 20 грудня 2026 року керівники підприємств, на які поширюється відповідна вимога, мають подати до ТЦК та СП інформацію про наявні транспортні засоби.

У звіті зазначають їхню кількість, технічний стан і працівників, які ними керують. Цей обов’язок передбачений постановою Кабінету Міністрів України № 1921 від 28 грудня 2000 року. Він стосується не всіх підприємств, а лише тих, на які поширюються відповідні законодавчі норми.

Мобілізація в Україні не означає, що всі процедури потрібно проходити заново перед кожним новим роком. Важливо дотримуватися чинних правил, вчасно оновлювати відомості та виконувати встановлені строки. Мобілізація в Україні передбачає відповідальність за ведення військового обліку як для громадян, так і для роботодавців.