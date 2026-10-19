Мобилизация в Украине предусматривает обязанности не только для призывников, резервистов и военнообязанных, но и для работодателей.

Мобилизация в Украине требует надлежащего ведения военного учета, поэтому до завершения 2026 гражданам и предприятиям следует проверить документы и выполнение установленных требований.

Какие данные нужно проверить военнообязанным

Гражданам, состоящим на военном учете, следует убедиться, что информация в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) актуальна. Это касается адреса проживания, номера телефона, места работы, семейного положения, образования и состояния здоровья.

Если персональные сведения изменились, то об этом нужно сообщить в определенные законодательством сроки. Также следует проверить военно-учетный документ и убедиться, что указанные в нем данные правильны.

Отдельные правила действуют для молодых людей, которым исполняется 17 лет. Их принимают на военный учет призывников с 1 января по 31 июля. Если установленный период пропущен, для постановки на учет нужно лично обратиться в ТЦК.

Что должны сделать работодатели

Предприятиям, учреждениям и организациям нужно проверить персональный военный учет работников. В частности, следует назначить ответственное лицо, упорядочить учетные списки и сверить информацию по военно-учетным документам и данным ТЦК.

При принятии нового работника работодатель должен ознакомить его с правилами военного учета под личную подпись.

О принятии на работу или увольнении работника ТЦК и СП следует уведомить в течение семи дней после издания соответствующего приказа. Передать сведения можно в бумажной форме или электронно, если такая возможность доступна. Работодатели также должны передавать работникам официальные вызовы в ТЦК и СП.

Когда представлять отчет о транспорте

До 20 декабря 2026 г. руководители предприятий, на которые распространяется соответствующее требование, должны подать в ТЦК и СП информацию об имеющихся транспортных средствах.

В отчете указывают их количество, техническое состояние и работников, ими управляющих. Эта обязанность предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины № 1921 от 28 декабря 2000 года. Она касается не всех предприятий, а только тех, на которые распространяются соответствующие законодательные нормы.

Мобилизация в Украине не означает, что все процедуры нужно проходить заново перед каждым годом. Важно соблюдать действующие правила, своевременно обновлять сведения и выполнять установленные сроки. Мобилизация в Украине подразумевает ответственность за ведение военного учета как для граждан, так и для работодателей.