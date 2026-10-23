Блокування карток через зняття готівки не відбувається автоматично лише через те, що людина отримує велику суму.

Блокування карток та обмеження операцій залежать від правил банку, встановлених лімітів і обставин конкретної транзакції.

У 2026 році для особистих рахунків в Україні діє загальне обмеження на видачу готівки — до 100 тисяч гривень на добу. Воно поширюється і на звичайні зарплатні картки. Водночас банк може встановлювати нижчі ліміти на зняття коштів через банкомат або за одну операцію.

Скільки грошей можна зняти за день

Ліміт Національного банку не означає, що всю дозволену суму вдасться отримати за один раз. Розмір виплати залежить від налаштувань картки, умов фінустанови та технічних можливостей банкомата.

Наприклад, ПриватБанк передбачає обмеження на зняття коштів протягом трьох годин, а також загальний добовий ліміт. В інших установах діють власні правила, тому єдиної суми для всіх карток немає.

Важливо розрізняти видачу готівки та безготівкову оплату. Обмеження на зняття коштів не означає, що людина не може розраховуватися карткою за покупки в межах доступного залишку й інших чинних правил.

Чому банк може відхилити операцію

Якщо банкомат не видає потрібну суму, причина не обов'язково полягає в блокуванні рахунку. Можливо, перевищено ліміт на одну операцію, у пристрої недостатньо банкнот або спрацювало внутрішнє обмеження банку.

Окремі операції можуть потребувати додаткової перевірки. Якщо фінансова установа помітила незвичну активність, вона може попросити підтвердити платіж або уточнити його призначення. Саме по собі зняття великої суми не доводить порушення правил.

Що робити, якщо потрібна велика сума

Перед зняттям грошей варто перевірити ліміти у мобільному застосунку або звернутися до служби підтримки. У деяких банках дозволено змінювати обмеження для картки в установлених межах.

Якщо потрібна значна сума, можна уточнити можливість отримання коштів у касі. За необхідності банк попросить замовити готівку заздалегідь. Проте звернення до відділення не скасовує загальних обмежень Нацбанку.

Отже, власникам зарплатних карток варто заздалегідь перевіряти доступний ліміт. Це допоможе уникнути відхилених операцій і з'ясувати причину проблеми, якщо зняти гроші не вдається.