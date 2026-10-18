Блокування рахунку може загрожувати клієнтам, які не пояснили походження коштів на вимогу банку.

Блокування рахунку не залежить лише від суми на картці: фінустанова оцінює характер операцій, фінансову історію людини та відповідність платежів її офіційним доходам.

За якої суми банк може перевірити кошти

В Україні немає єдиного ліміту, нижче якого банк гарантовано не запитуватиме документи. Фінансовий моніторинг може стосуватися навіть невеликих переказів, якщо вони здаються незвичними або не відповідають звичайним надходженням клієнта.

Водночас законодавство визначає порогові фінансові операції на суму 400 тисяч гривень і більше. Проте сама сума ще не означає автоматичної перевірки за цим критерієм: операція має відповідати й додатковим ознакам, передбаченим законом. Зокрема, увагу можуть привернути певні операції з готівкою або перекази за кордон.

Наприклад, людина регулярно отримує зарплату 25 тисяч гривень, але раптом вносить на картку кількасот тисяч готівкою. Банк може попросити пояснити, звідки взялися гроші. Це не означає, що клієнт порушив закон, однак джерело надходжень потрібно підтвердити.

Які документи допоможуть підтвердити доходи

Перелік залежить від того, звідки надійшли кошти. Банк може попросити:

зарплата та офіційні доходи — довідку про доходи, розрахункові документи або податкову декларацію;

продаж автомобіля чи нерухомості — договір купівлі-продажу та підтвердження оплати;

спадщина або подарунок — свідоцтво про право на спадщину, договір дарування чи інші відповідні документи;

підприємницька діяльність — податкову звітність, фінансові документи та банківські виписки;

особисті заощадження — виписки, що показують рух грошей і дають змогу простежити їх походження.

Якщо кошти накопичувалися роками, можуть знадобитися документи про доходи за попередні періоди. Остаточний перелік визначає банк з огляду на конкретну ситуацію.

Як знизити ризик проблем із банком

Перед внесенням значної суми готівки варто підготувати документи, що підтверджують її походження. Якщо планується великий або незвичний переказ, можна заздалегідь звернутися до фінустанови й уточнити вимоги.

Блокування рахунку не є автоматичним наслідком отримання великої суми. Але якщо клієнт ігнорує законний запит банку або не надає потрібних пояснень, операцію можуть затримати, а обслуговування — обмежити. Тому важливо зберігати договори, квитанції та виписки, які підтверджують джерело грошей.