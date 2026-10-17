Мобілізація в Україні та дотримання вимог щодо бронювання залишаються важливими питаннями для роботодавців, адже від правильного розрахунку залежить дотримання встановлених лімітів.

Як рахуватимуть працівників-сумісників

Працівників, які працюють одночасно на кількох підприємствах, не можна враховувати в загальній кількості військовозобов'язаних для бронювання кілька разів. За оновленими правилами кожного такого співробітника зараховуватимуть лише за одним місцем роботи.

Основним критерієм стане тривалість трудових відносин. Працівника враховуватимуть на тому підприємстві, де він працює найдовше. Це правило стосується також військовозобов'язаних, які мають відстрочку з інших законних підстав.

Наприклад, якщо людина працює на одному підприємстві за основним місцем роботи, а на іншому — за сумісництвом, обидва роботодавці не зможуть одночасно врахувати її у своїх розрахунках квоти бронювання.

Що потрібно знати роботодавцям

Мобілізація в Україні вимагає від підприємств уважного ведення кадрового обліку. Якщо компанія має статус критично важливої, їй потрібно правильно визначати кількість військовозобов'язаних працівників, від якої залежить допустима кількість заброньованих співробітників.

Водночас автоматичне визначення сумісників на порталі «Дія» потребує окремого технічного функціоналу. До його впровадження підприємства мають самостійно перевіряти кадрові дані та з'ясовувати, де саме працівника потрібно враховувати.

Якщо роботодавець не може визначити, скільки працівників потрібно виключити з розрахунку, він може звернутися до органу, який надав підприємству статус критично важливого.

Чому важливо правильно розрахувати квоту

Помилки в обліку можуть вплинути на дотримання встановленого ліміту бронювання. Тому підприємствам варто перевірити інформацію про співробітників, які працюють за сумісництвом або мають інші підстави для відстрочки.

Новий підхід має усунути подвійний облік військовозобов'язаних і зробити процедуру бронювання прозорішою. Роботодавцям потрібно стежити за оновленнями державних сервісів та офіційними роз'ясненнями щодо застосування правил.