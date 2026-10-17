Мобилизация в Украине и соблюдение требований бронирования остаются важными вопросами для работодателей, ведь от правильного расчета зависит соблюдение установленных лимитов.

Как считать работников-совместителей

Работников, работающих одновременно на нескольких предприятиях, нельзя учитывать в общем количестве военнообязанных для бронирования несколько раз. По обновленным правилам каждого такого сотрудника будут засчитываться только по одному месту работы.

Основным критерием станет продолжительность трудовых отношений. Работника будут учитывать на том предприятии, где он работает дольше всего. Это правило касается также военнообязанных, имеющих отсрочку по другим законным основаниям.

Например, если человек работает на одном предприятии по основному месту работы, а на другом по совместительству, оба работодателя не смогут одновременно учесть его в своих расчетах квоты бронирования.

Что нужно знать работодателям

Мобилизация на Украине требует от предприятий внимательного ведения кадрового учета. Если у компании статус критически важной, ей нужно правильно определять количество военнообязанных работников, от которого зависит допустимое количество забронированных сотрудников.

В то же время, автоматическое определение совместителей на портале «Действие» требует отдельного технического функционала. До внедрения предприятия должны самостоятельно проверять кадровые данные и выяснять, где именно работника нужно учитывать.

Если работодатель не может определить, сколько работников нужно исключить из расчета, он может обратиться в орган, предоставивший предприятию статус критически важного.

Почему важно правильно рассчитать квоту

Ошибки учета могут повлиять на соблюдение установленного лимита бронирования. Поэтому предприятиям следует проверить информацию о сотрудниках, работающих по совместительству или имеющих другие основания для отсрочки.

Новый подход должен устранить двойной учет военнообязанных и сделать процедуру бронирования более прозрачной. Работодателям нужно следить за обновлениями государственных сервисов и официальными разъяснениями по применению правил.