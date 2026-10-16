Блокування рахунків не залежить лише від суми внеску: фінансова установа також оцінює характер операції та відповідність доходам людини.

Єдиного ліміту, до якого можна вносити готівку без підтвердження її походження, немає. Навіть операція на суму менше ніж 400 тисяч гривень може привернути увагу банку, якщо вона здається незвичною або підозрілою.

Через яку суму банк може перевірити гроші

Поріг у 400 тисяч гривень використовують для визначення порогових фінансових операцій за наявності додаткових ознак, передбачених законодавством. Саме перевищення цієї суми не означає автоматичного блокування рахунку.

Наприклад, якщо людина зазвичай отримує невелику зарплату, але раптом вносить значну суму готівки, банк може попросити пояснити її походження. Це стандартна процедура перевірки, а не доказ порушення закону.

Фінансова установа враховує регулярні надходження, попередні операції та інші обставини. Тому універсальної суми, яка гарантує відсутність запитань, не існує.

Які документи можуть попросити

Щоб підтвердити законність походження коштів, клієнту можуть запропонувати надати документи. Їхній перелік залежить від того, звідки надійшли гроші.

Зокрема, підійдуть:

Довідка про доходи або податкова декларація — для підтвердження заробітку.

Договір купівлі-продажу — якщо гроші отримані за продане майно.

Свідоцтво про право на спадщину — для успадкованих коштів.

Договір дарування — якщо гроші подарували та документ оформлено.

Банківські виписки — для підтвердження накопичень і руху коштів.

Якщо сума збиралася протягом кількох років, можна надати документи, які підтверджують доходи за цей період. Для коштів від продажу нерухомості чи автомобіля варто зберігати договір і підтвердження оплати.





Як уникнути проблем із банком

Блокування рахунків не відбувається автоматично через кожне велике поповнення. Проте відсутність пояснень або необхідних документів може ускладнити перевірку та призвести до відмови в проведенні операції.

Перед внесенням значної суми готівки варто підготувати підтвердження її походження. Якщо операція нетипова для вашого рахунку, можна заздалегідь звернутися до банку й уточнити вимоги.

Головне — не орієнтуватися лише на суму в 400 тисяч гривень. Банк може перевірити операцію й на меншу суму, якщо вона викликає підозру.

Джерело: 24 Канал.