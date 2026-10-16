Тайванська корпорація TCC Group купує ПрАТ «Івано-Франківськцемент» — одного з найбільших виробників цементу в Україні, частка якого перевищує 40% ринку. Розбираємося, чи зміниться ціна будівельних матеріалів і чи варто чекати подорожчання житла.

Подорожчання молока в Україні цієї осені вже відчули споживачі, а незабаром питання цін може зачепити й будівельний ринок. Тайванський гігант TCC Group Holdings готується придбати ПрАТ «Івано-Франківськцемент» — одного з найбільших виробників цементу та будівельних матеріалів в Україні. Що зміниться для покупців будматеріалів і чи подорожчає житло.

Угода передбачає купівлю 100% акцій цементного заводу та трьох пов'язаних підприємств — з виробництва покрівлі, гіпсу та сухих сумішей. Гранична сума пакета — до 750 млн євро, хоча остаточну ціну скоригують на чистий борг і оборотний капітал.

«Івано-Франківськцемент» володіє потужністю понад 4 млн тонн цементу на рік, а його частка ринку, за оцінкою самої компанії, перевищує 40%. Сама TCC у повідомленні про угоду називає близько 36% — розбіжність пояснюють різною методикою підрахунку. Для порівняння: у 2021 році підприємство оцінювали у 400 млн доларів, тож нинішня ціна значно вища.

Інтерес тайванців пояснюють розрахунком на масштабну післявоєнну відбудову. За даними Світового банку, загальні 10-річні потреби України у відновленні оцінюють приблизно у 588 млрд доларів, із яких близько 90 млрд доларів припадає на житловий сектор. При цьому цемент становить від 30% до 60% об'ємної маси базових будівельних матеріалів і фактично не має промислових замінників.

Закриття угоди залежить від дозволу Антимонопольного комітету України, а також регуляторів Тайваню та інших юрисдикцій.Головний висновок аналітики: угода, найімовірніше, не спричинить різкого подорожчання житла. Встановлені потужності українських заводів сягають 13,6 млн тонн цементу на рік, але завантажені лише на 60%, тож дефіциту на ринку немає. Водночас потенційне зростання витрат може зачепити виробників бетону, залізобетонних виробів та інфраструктурні проєкти — саме за цими сегментами слідкують експерти ринку.

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