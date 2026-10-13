У жовтні 2026 року в Україні підвищилися закупівельні ціни на молоко-сировину — за кілограм тепер платять на 90 копійок більше. Причиною стали високий попит переробників та активний експорт молочної продукції.

Подорожчання молока в Україні продовжує набирати обертів — цього разу зросли закупівельні ціни на молоко-сировину. У жовтні 2026 року середньозважена вартість молока піднялася до 16 грн за кілограм без ПДВ.

Порівняно з вереснем ціна зросла на 90 копійок на кілограмі. Про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ), яка називає два головні чинники подорожчання — високий попит з боку молокопереробних підприємств та суттєву активізацію експорту готової молочної продукції.

Чому дорожчає молоко-сировина

Вересень став одним із найуспішніших місяців для української молочної галузі за останній час. Країна експортувала майже 1,5 тисячі тонн сиру, а частка молочної продукції в загальному експорті вперше сягнула позначки 10,8%. Сталося це на тлі скорочення постачання продукції рослинництва за кордон.

Збільшення зовнішніх продажів підтримало попит на молоко-сировину з боку переробників і посилило конкуренцію за якісний продукт. В Асоціації виробників молока очікують, що закупівельні ціни й надалі зростатимуть.

Хто отримає найвищі ціни

За прогнозом асоціації, найвигідніші ціни зможуть отримати молочнотоварні ферми із сучасною виробничою базою, високою якістю молока та зручним розташуванням поблизу молокопереробних підприємств. Ці господарства мають конкурентну перевагу на тлі посилення боротьби за якісну сировину.

Водночас виробники готової молочної продукції вже переглядають свої відпускні ціни через подорожчання логістики. Це може вплинути на кінцеву вартість молочних товарів, яку зрештою побачать споживачі на полицях магазинів.

Також Politeka повідомляла, подорожчання продуктів в Україні: ціни на які товари різко злетіли по всій країні.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання овочів в Україні: ціни на які продукти різко злетіли в ціні.

Як повідомляла Politeka, ціни на овочі пішли вгору: скільки тепер коштують продукти борщового набору.