Подорожание молока в Украине продолжает набирать обороты — на этот раз выросли закупочные цены на молоко-сырье. В октябре 2026 года средневзвешенная стоимость молока поднялась до 16 грн за килограмм без НДС.
По сравнению с сентябрем цена выросла на 90 копеек за килограмм. Об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ), которая называет два главных фактора подорожания — высокий спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий и существенную активизацию экспорта готовой молочной продукции.
Почему дорожает молоко-сырье
Сентябрь стал одним из самых успешных месяцев для украинской молочной отрасли за последнее время. Страна экспортировала почти 1,5 тысячи тонн сыра, а доля молочной продукции в общем экспорте впервые достигла отметки 10,8%. Произошло это на фоне сокращения поставок продукции растениеводства за рубеж.
Увеличение внешних продаж поддержало спрос на молоко-сырье со стороны переработчиков и усилило конкуренцию за качественный продукт. В Ассоциации производителей молока ожидают, что закупочные цены будут расти и дальше.
Кто получит самые высокие цены
По прогнозу ассоциации, самые выгодные цены смогут получить молочно-товарные фермы с современной производственной базой, высоким качеством молока и удобным расположением вблизи молокоперерабатывающих предприятий. Эти хозяйства имеют конкурентное преимущество на фоне усиления борьбы за качественное сырье.
В то же время производители готовой молочной продукции уже пересматривают свои отпускные цены из-за подорожания логистики. Это может повлиять на конечную стоимость молочных товаров, которую в итоге увидят потребители на полках магазинов.
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