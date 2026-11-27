Отопительный сезон увеличил расходы на газ. Уменьшить сумму в платежке реально без вложений - перейти на тариф 7,96 грн за кубометр и изменить простые привычки на кухне.

Подорожание газа в Украине снова напоминает о себе в отопительный сезон - голубое топливо уходит не только на приготовление пищи, но и на обогрев жилья. Однако уменьшить сумму в платежке можно без каких-либо вложений, достаточно пересмотреть тариф и несколько привычек на кухне.

Как уменьшить расходы на газ, разбирались в Новини.LIVE.

Более дешевый тариф: 7,96 грн за кубометр

По данным проекта «ГазПравда», на украинском рынке газ населению поставляют 8 компаний. Они предлагают как месячные коммерческие тарифы, так и более выгодные годовые цены.

В зависимости от поставщика месячные предложения в ноябре колеблются от 8,46 до 27,50 грн за кубометр. Тем, кто платит больше, советуют перейти на годовой тариф «Фиксированный» от ГК «Нафтогаз Украины» - 7,96 грн за кубометр.

Цена гарантированно не изменится до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2027 года. Это самый быстрый способ урезать платежку, не меняя привычек.

Правильная посуда и конфорка

Когда конфорка большая, а дно кастрюли или сковороды маленькое, часть тепла уходит в воздух, а не на нагрев посуды. Газ при этом сгорает впустую.

Поэтому советуют выбирать конфорку соответствующего размера и следить, чтобы пламя не выходило за пределы дна посуды.

Крышки и минимальный огонь

Кастрюля с водой закипит быстрее, если накрыть ее крышкой, - тепло будет удерживаться внутри. За одно приготовление экономия почти незаметна, но за год набегают ощутимые кубометры.

После закипания огонь стоит уменьшить до минимума и так готовить дальше. Максимальный огонь не обязательно ускоряет блюдо, зато точно увеличивает расход газа.

Скороварка для длительной варки

Для блюд, которые нужно долго варить, выручит скороварка: благодаря герметичности и повышенному давлению внутри процесс идет быстрее. Меньше времени на плите - меньше кубометров в счетчике.

Главное - соблюдать инструкцию производителя и все правила безопасности.

Уход за плитой экономит деньги

Остатки пищи, нагар и жир постепенно забивают отверстия горелок, из-за чего пламя становится неравномерным. Плита вроде бы работает, но на закипание того же чайника уходит больше времени и газа.

Достаточно регулярно чистить плиту. А если пламя нестабильное и приобрело желтый оттенок - пора вызывать мастера.

Что сделать уже сегодня

Сравнить свой тариф с 7,96 грн и при необходимости перейти на «Фиксированный» от Нафтогаза. Подбирать конфорку под размер дна посуды. Накрывать кастрюли крышками и уменьшать огонь после закипания. Чистить горелки от нагара и жира.

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