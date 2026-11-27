Если вы освободили квартиру и передали ключи, а владелец не возвращает депозит, начните с письменного требования. В нём указывают сумму, основание возврата и предлагают арендодателю обосновать удержание.

Аренда квартиры в Украине может закончиться спором о депозите - даже если вы вовремя освободили жильё и передали ключи. Если владелец молчит или отказывается возвращать деньги, начинать нужно с письменного требования.

Это не просто формальность. Именно письменный документ фиксирует сумму, основание возврата и вашу позицию. А ответ арендодателя помогает отделить реальные расходы от необоснованных претензий.

Сначала выясните, за что именно вы заплатили

Найдите в договоре пункт о платеже, который при заселении называли «депозитом» или «залогом». Проверьте, зачисляется ли он в оплату последнего месяца или предназначен для покрытия убытков, когда его должны вернуть и какие удержания предусмотрены.

Бытовое название платежа ещё не означает его юридическую природу. Согласно статье 570 Гражданского кодекса Украины платёж в счёт обязательств считается авансом, если прямо не установлено, что это задаток. Поэтому не стоит автоматически применять правила о задатке к любому платежу за квартиру.

Соберите доказательства окончания аренды

Подготовьте договор, банковскую выписку или расписку о внесении денег, акт приёма-передачи жилья, переписку о дате выезда и передаче ключей, фото состояния квартиры и показания счётчиков. Если акта при выезде не составляли, сохраняйте всё, что подтверждает, когда и в каком состоянии вы вернули жильё.

Важен и сам порядок расторжения договора. Согласно статье 825 Гражданского кодекса арендатор должен письменно предупредить владельца о выезде за три месяца. Если выехали без предупреждения, владелец может требовать оплату за три месяца, но только если докажет, что не смог сдать жильё на прежних условиях.

Посчитайте, сколько требовать назад

Отдельно укажите внесённый платёж, уже возвращённую часть и суммы, с удержанием которых вы согласны. Не включайте в расчёт неподтверждённые расходы владельца только потому, что он о них заявил.

Например: вы внесли 12 000 грн, согласились на удержание 1 500 грн за коммуналку и получили назад 4 000 грн. Тогда остаток к возврату - 6 500 грн. Это условный пример, а не формула из закона.

Как составить письменное требование

В документе укажите имена сторон, адрес квартиры, дату договора, размер и назначение платежа, дату прекращения аренды, сумму к возврату и реквизиты. Образец формулировки:

«Согласно договору аренды жилья от [дата] я внёс(ла) [сумма] грн как [назначение платежа]. Жильё по адресу [адрес] и ключи переданы [дата]. Прошу вернуть [сумма] грн на счёт [реквизиты] в срок, предусмотренный договором, или письменно сообщить основания отказа, расчёт удержаний и предоставить подтверждающие документы».

Отправьте требование почтой с описью вложения и уведомлением о вручении - так вы подтвердите доставку. При личной передаче попросите поставить дату и подпись на вашей копии.

Что делать, если ответа нет

Если арендодатель не отвечает или оспаривает сумму, передайте юристу договор, платёжные документы, расчёт и переписку. Бесплатную первичную консультацию можно получить в системе бесплатной правовой помощи по телефону 0 800 213 103 (в Украине) или +38 (044) 363 10 41 (из-за рубежа).

Помните: сам факт удержания депозита ещё не означает, что правы именно вы. Но письменное требование фиксирует вашу позицию и упрощает дальнейшее разбирательство спора в суде.

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