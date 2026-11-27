Якщо ви звільнили квартиру і передали ключі, а власник не повертає депозит, починайте з письмової вимоги. У ній вказують суму, підставу повернення і пропонують орендодавцю обґрунтувати утримання.

Оренда квартири в Україні може закінчитися спором про депозит - навіть якщо ви вчасно звільнили житло і передали ключі. Якщо власник мовчить або відмовляється віддавати гроші, починати треба з письмової вимоги.

Це не просто формальність. Саме письмовий документ фіксує суму, підстави повернення та вашу позицію. А відповідь орендодавця допомагає відділити реальні витрати від безпідставних претензій.

Спершу з'ясуйте, за що саме ви заплатили

Знайдіть у договорі пункт про платіж, який при заселенні називали «депозитом» або «заставою». Перевірте, чи зараховується він до оплати останнього місяця, чи призначений для покриття збитків, коли його мають повернути і які утримання передбачені.

Побутова назва платежу ще не означає його юридичної природи. За статтею 570 Цивільного кодексу України платіж на рахунок зобов'язань вважається авансом, якщо прямо не встановлено, що це завдаток. Тому не варто автоматично застосовувати правила про завдаток до будь-якого платежу за квартиру.

Зберіть докази закінчення оренди

Підготуйте договір, банківську виписку або розписку про внесення грошей, акт прийому-передачі житла, листування про дату виїзду та передачу ключів, фото стану квартири і показники лічильників. Якщо акта при виїзді не складали, зберігайте все, що підтверджує, коли і в якому стані ви повернули житло.

Важливий і сам порядок розірвання договору. За статтею 825 Цивільного кодексу орендар має письмово попередити власника про виїзд за три місяці. Якщо виїхали без попередження, власник може вимагати оплату за три місяці, але лише якщо доведе, що не зміг здати житло на попередніх умовах.

Порахуйте, скільки вимагати назад

Окремо вкажіть внесений платіж, уже повернену частину і суми, з утриманням яких ви згодні. Не включайте в розрахунок непідтверджені витрати власника лише тому, що він про них заявив.

Наприклад: ви внесли 12 000 грн, погодилися на утримання 1 500 грн за комуналку й отримали назад 4 000 грн. Тоді залишок до повернення - 6 500 грн. Це умовний приклад, а не формула із закону.

Як скласти письмову вимогу

У документі вкажіть імена сторін, адресу квартири, дату договору, розмір і призначення платежу, дату припинення оренди, суму до повернення та реквізити. Зразок формулювання:

«Відповідно до договору оренди житла від [дата] я вніс(ла) [сума] грн як [призначення платежу]. Житло за адресою [адреса] та ключі передано [дата]. Прошу повернути [сума] грн на рахунок [реквізити] у строк, передбачений договором, або письмово повідомити підстави відмови, розрахунок утримань і надати підтверджувальні документи».

Надішліть вимогу поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення - так ви підтвердите доставку. При особистій передачі попросіть поставити дату і підпис на вашій копії.

Що робити, якщо відповіді немає

Якщо орендодавець не відповідає або заперечує суму, віддайте юристу договір, платіжні документи, розрахунок і листування. Безкоштовну первинну консультацію можна отримати в системі безкоштовної правової допомоги за телефоном 0 800 213 103 (в Україні) або +38 (044) 363 10 41 (з-за кордону).

Пам'ятайте: сам факт утримання депозиту ще не означає, що праві саме ви. Але письмова вимога фіксує вашу позицію і спрощує подальший розбір спору в суді.

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