Нелегально виготовлена склоомивальна рідина може містити метанол - сильну отруту, яка викликає ураження нервової системи та втрату зору. Навіть 30-50 мл здатні спричинити важке отруєння.

Незамерзайка для автомобілів може містити смертельно небезпечну речовину - метанол. Про це попередили фахівці та лікарі, пояснивши, чому така склоомивальна рідина небезпечна навіть у невеликій кількості.

Метанол є сильною отрутою, яка може спричинити незворотні пошкодження центральної нервової системи та зорового нерва. Для важкого отруєння дорослої людини може бути достатньо 30-50 мл цієї речовини.

Чому це небезпечно навіть за малих доз

Найбільша загроза в тому, що визначити наявність метанолу в незамерзайці за запахом практично неможливо. Зовні звичайна склоомивальна рідина може нічим не відрізнятися від безпечної.

Проблеми із зором здатні виникнути навіть після потрапляння в організм меншої кількості речовини, ніж та, що викликає важке отруєння. Тому ризикувати з продукцією сумнівного походження не варто.

Як знизити ризик отруєння

Лікарі радять купувати автомобільну незамерзайку лише в офіційних торгових точках. Не варто довіряти сумнівній продукції невідомого походження, особливо якщо її продають без належного маркування та інформації про склад.

Перед покупкою гляньте на етикетку: там мають бути зазначені виробник, склад та інформація про безпеку. Якщо чіткого маркування немає, перед вами, найімовірніше, нелегальна продукція з метанолом.