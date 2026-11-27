Роботодавець має сім календарних днів, щоб повідомити ТЦК про нового військовозобов'язаного працівника. Закон вимагає лише вчасно відправити дані, а не вручити їх, тому головним доказом стає поштова квитанція та збережені документи.

Військовий облік в Україні зобов'язує роботодавців повідомляти ТЦК про кожного нового військовозобов'язаного працівника. Зробити це треба протягом семи календарних днів з моменту підписання наказу про прийом на роботу. Головне, що вимагає закон, - саме «відправити» дані, а не «вручити» їх особисто, тому підприємству не потрібно контролювати, чи фактично забрав лист ТЦК.

Закон вимагає відправити, а не вручити

Обов'язок повідомити військкомат про появу в штаті нового військовозобов'язаного прописаний у пункті 34 постанови уряду № 1487, яка регулює військовий облік. На це роботодавцю дається сім календарних днів від дати наказу про прийом.

Водночас у нормативних актах немає жодної вимоги, щоб компанія гарантувала фактичне отримання листа працівниками ТЦК. Тобто, якщо конверт зданий на пошту в межах семиденного строку, вимоги законодавства виконані повністю. Подальша бездіяльність військкомату - це вже його зона відповідальності, а не порушення з боку підприємства.

Які документи захистять від штрафів

Щоб під час можливої перевірки у кадровиків не виникало жодних питань, варто зберегти доказову базу про відправлення. Після надсилання листа до ТЦК варто залишити собі:

поштову квитанцію (чек), де чітко видно дату відправлення;

опис вкладення у цінний лист, якщо його оформлювали;

конверт, який повернувся, з відміткою Укрпошти про причину недоставки або відповідну довідку від поштових працівників;

копію заповненого додатка 4 (повідомлення про прийом на роботу) і супровідного листа;

запис у корпоративному журналі реєстрації вихідної кореспонденції.

Повернутий конверт краще не розкривати. Краще зберігати його запечатаним разом із другим екземпляром повідомлення про зміну облікових даних. Саме ці документи стануть гарантованим доказом того, що підприємство діяло сумлінно.

Що робити з повернутим листом далі

Постанова № 1487 прямо не зобов'язує компанії надсилати дані повторно. Втім, на практиці інформацію варто продублювати, щоб уникнути зайвих суперечок у майбутньому.

Можна відправити копію повідомлення ще раз, обов'язково рекомендованим листом з описом вкладення, або особисто здати її в канцелярію ТЦК, щоб там поставили штамп про отримання. До дубліката варто докласти копії першого конверта, поштового чека і роздруківку відстеження з сайту Укрпошти. Це одразу зніме будь-які підозри щодо прострочення строків.

Як діяти покроково

Найпростіший алгоритм для кадровика виглядає так:

протягом семи календарних днів після наказу про прийом заповнити додаток 4; надіслати повідомлення до ТЦК рекомендованим листом з описом вкладення; зберегти поштовий чек, опис і запис у журналі вихідної кореспонденції; якщо конверт повернувся - не розкривати його і за потреби продублювати відправлення.

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