Популярні чоботи з овчини можуть обернутися болем у п'ятах і проблемами зі стопами. Ортопеди пояснили, чому навіть найзручніші уггі не варто носити цілий день.

Популярні зимові чоботи з овчини здаються ідеальним вибором на холодну пору - теплі, легкі й зручні. Але ортопеди попереджають: навіть найкомфортніші уггі не варто носити цілий день. Тривале носіння такого взуття може спричинити біль у п'ятах, перевантаження сухожиль, а звичка взувати їх без шкарпеток - підвищити ризик грибкових інфекцій. Про це пише Daily Mail, а деталі наводить ТСН.

Чому уггі можуть спричинити біль у п'ятах

Головний недолік уггів - недостатня підтримка склепіння стопи. Підошва таких чобіт легка і тверда, але її форма не забезпечує потрібної підтримки.

За словами ортопеда з Лос-Анджелеса Боба Бараваріана, самі собою уггі не є поганим взуттям, однак їхнє тривале носіння може зашкодити стопам. Недостатня підтримка сприяє розвитку плантарного фасціїту, особливо в людей, які вже мають схильність до захворювань стоп.

Цей стан вражає підошовну фасцію - щільну смугу тканини, яка підтримує склепіння стопи. Він може проявлятися постійним тупим або різким колючим болем під час навантаження. У США з плантарним фасціїтом у певний період життя стикається приблизно кожна десята людина.

Як уггі впливають на м'язи та сухожилля

Ще одна особливість популярних чобіт - вільний крій. Він робить взуття зручним, але не дає надійно зафіксувати стопу під час ходьби. Ортопединя Елізабет Басс Дотрі з Північної Кароліни пояснила, що уггі не забезпечують такої фіксації, як черевики на шнурівці.

З часом внутрішня підкладка ущільнюється, а матеріал розтягується, тому стопа може зміщуватися всередині. Щоб утримати чоботи, людина несвідомо згинає або стискає пальці. Це перевантажує дрібні м'язи й сухожилля стопи і може призвести до тендиніту - запалення сухожиль, зокрема ахіллового.

Чому не варто носити уггі без шкарпеток

Товста підкладка з овчини затримує вологу, особливо якщо носити чоботи на босу ногу. Піт і бруд потрапляють прямо на внутрішню поверхню, створюючи середовище для розмноження грибків і бактерій.

Грибок стоп - одна з найпоширеніших грибкових інфекцій. За оцінками, протягом життя з ним стикаються від 15 до 25% людей. Серед симптомів - лущення, почервоніння і розтріскування шкіри, переважно між пальцями ніг.

Кому уггі можуть бути корисними

Попри ризики, у такого взуття є й переваги. Тепла овчина корисна тим, у кого часто мерзнуть ноги, зокрема літнім людям із порушеннями кровообігу. Уггі також комфортні для людей із синдромом Рейно, коли пальці ніг холодіють і німіють на морозі.

Просторий крій підходить людям із деформаціями стоп, наприклад із кісточкою біля основи великого пальця або молоткоподібною деформацією пальців.

Як безпечно носити уггі

Ортопеди радять сприймати уггі радше як домашні капці, а не взуття для тривалих прогулянок. Їх можна взувати для коротких виходів до магазину чи ресторану, якщо більшу частину дороги долаєш автомобілем.

Носити уггі протягом усього робочого дня або як основне зимове взуття фахівці не рекомендують. Щоб зменшити вологу, краще взувати їх зі шкарпетками. А доглядати за чоботами варто вручну - у холодній воді та зі спеціальними засобами для овчини, без прання в машині.