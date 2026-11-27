Популярные сапоги из овчины могут обернуться болью в пятках и проблемами со стопами. Ортопеды объяснили, почему даже самые удобные угги не стоит носить целый день.

Популярные зимние сапоги из овчины кажутся идеальным выбором на холодное время - теплые, легкие и удобные. Но ортопеды предупреждают: даже самую комфортную обувь угги не стоит носить целый день. Длительное ношение такой обуви может вызвать боль в пятках, перегрузку сухожилий, а привычка надевать их без носков - повысить риск грибковых инфекций. Об этом пишет Daily Mail, а детали приводит ТСН.

Почему угги могут вызвать боль в пятках

Главный недостаток уггов - недостаточная поддержка свода стопы. Подошва таких сапог легкая и твердая, но ее форма не обеспечивает нужной поддержки.

По словам ортопеда из Лос-Анджелеса Боба Баравариана, сами по себе угги не плохая обувь, однако их длительное ношение может навредить стопам. Недостаточная поддержка способствует развитию плантарного фасциита, особенно у людей, уже склонных к заболеваниям стоп.

Это состояние поражает подошвенную фасцию - плотную полосу ткани, которая поддерживает свод стопы. Оно может проявляться постоянной тупой или резкой колющей болью при нагрузке. В США с плантарным фасциитом в определенный период жизни сталкивается примерно каждый десятый человек.

Как угги влияют на мышцы и сухожилия

Еще одна особенность популярных сапог - свободный крой. Он делает обувь удобной, но не позволяет надежно зафиксировать стопу при ходьбе. Ортопед Элизабет Басс Дотри из Северной Каролины объяснила, что угги не обеспечивают такой фиксации, как ботинки на шнуровке.

Со временем внутренняя подкладка уплотняется, а материал растягивается, поэтому стопа может смещаться внутри. Чтобы удержать сапоги, человек неосознанно сгибает или сжимает пальцы. Это перегружает мелкие мышцы и сухожилия стопы и может привести к тендиниту - воспалению сухожилий, в том числе ахиллова.

Почему не стоит носить угги без носков

Толстая подкладка из овчины задерживает влагу, особенно если носить сапоги на босую ногу. Пот и грязь попадают прямо на внутреннюю поверхность, создавая среду для размножения грибков и бактерий.

Грибок стоп - одна из самых распространенных грибковых инфекций. По оценкам, в течение жизни с ним сталкиваются от 15 до 25% людей. Среди симптомов - шелушение, покраснение и растрескивание кожи, преимущественно между пальцами ног.

Кому угги могут быть полезны

Несмотря на риски, у такой обуви есть и преимущества. Теплая овчина полезна тем, у кого часто мерзнут ноги, в частности пожилым людям с нарушениями кровообращения. Угги также комфортны для людей с синдромом Рейно, когда пальцы ног холодеют и немеют на морозе.

Просторный крой подходит людям с деформациями стоп, например с косточкой у основания большого пальца или молоткообразной деформацией пальцев.

Как безопасно носить угги

Ортопеды советуют воспринимать угги скорее как домашние тапочки, а не обувь для длительных прогулок. Их можно надевать для коротких выходов в магазин или ресторан, если большую часть пути человек преодолевает на автомобиле.

Носить угги в течение всего рабочего дня или как основную зимнюю обувь специалисты не рекомендуют. Чтобы уменьшить влагу, лучше надевать их с носками. А ухаживать за сапогами стоит вручную - в холодной воде и со специальными средствами для овчины, без стирки в машине.