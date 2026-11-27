В Верховной Раде готовят законопроект против опасных интернет-челленджей среди школьников. За вовлечение детей в такие вызовы предлагают штрафовать родителей, а директоров школ обязать сообщать о них в полицию.

Изменения в школах могут ввести штрафы для родителей за опасные челленджи детей. В Верховной Раде готовят законопроект, который должен остановить рискованные интернет-вызовы среди школьников.

Речь идет о челленджах, которые толкают детей на опасные для жизни или здоровья действия. Сейчас, как отмечают в публикации, закон напрямую не наказывает взрослых, которые позволяют или подталкивают ребенка к участию в таких вызовах.

Авторы инициативы предлагают, чтобы за вовлечение школьника в опасный челлендж платили родители. Для них предусмотрен штраф, а для директоров школ, которые промолчали о случае, - отдельное наказание.

Руководителей школ планируют наделить функциями, близкими к полицейским. Директор должен фиксировать случаи опасных челленджей среди учеников и передавать информацию правоохранителям. За игнорирование такой обязанности, по данным издания, упоминались даже исправительные работы.

Тему опасных интернет-челленджей поднимали не впервые. В соцсетях время от времени распространяются вызовы, которые толкают подростков на рискованное поведение, а их организаторы обычно оставались вне ответственности.

Кого могут наказать

По замыслу авторов, ответственными становятся двое взрослых: родители или лица, их заменяющие, и директора школ. Первым грозит штраф за то, что ребенка втянули в опасный челлендж, вторым - наказание за то, что о случае не сообщили в полицию.

Что известно о законопроекте

Документ пока на стадии разработки, поэтому окончательные суммы штрафов и механизм контроля еще могут измениться. О принятии закона пока речь не идет - инициативу должен рассмотреть парламент.

Точную сумму штрафа для родителей пока не называют, но ответственность хотят ввести сразу для нескольких категорий взрослых.

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