В Украине обсуждают возможность повышения тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в 2027 году. Пересмотр может коснуться стоимости билетов на поезда.

Подорожание проезда в Украине может коснуться пассажиров «Укрзализныци» - в 2027 году обсуждают пересмотр тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что может измениться для пассажиров

Пересмотр может коснуться стоимости билетов на поезда. При этом речь идет именно о возможности повышения, а не об утвержденном решении - конкретных процентов для пассажирских тарифов пока не публиковали.

Поэтому, если тарифы действительно пересмотрят, за проезд придется платить больше, однако окончательной цифры пока нет. Точный размер пересмотра и дата, с которой он может заработать, станут известны после обнародования соответствующего решения или проекта приказа.

Почему пересматривают тарифы

Основание для разговоров - критический дефицит средств АО «Укрзализныця», который прогнозируют на 2027 год. По данным отраслевого издания ЦТС, доходы компании от обычной деятельности не покрывают текущие расходы железнодорожного транспорта в условиях военного положения.

Пассажирское направление остается убыточным, и его частично дотируют за счет грузовых перевозок. Для сравнения - в августе 2026 года тарифы на грузовые перевозки железной дорогой уже индексировали на 30%, а с января 2027-го Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта предлагает дополнительно повысить их еще на 15%.

Промышленники такой подход критикуют. Президент объединения предприятий «Укрметалургпром» Александр Каленков заявлял, что для вывода пассажирского направления на безубыточный уровень хватило бы роста грузовых тарифов на 5%, а не на 15%.

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