В Україні обговорюють можливість підвищення тарифів на пасажирські залізничні перевезення у 2027 році. Перегляд може торкнутися вартості квитків на потяги.

Подорожчання проїзду в Україні може торкнутися пасажирів «Укрзалізниці» - у 2027 році обговорюють перегляд тарифів на пасажирські залізничні перевезення. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Що може змінитися для пасажирів

Перегляд може торкнутися вартості квитків на потяги. При цьому йдеться саме про можливість підвищення, а не про затверджене рішення - конкретних відсотків для пасажирських тарифів наразі не оприлюднювали.

Тож, якщо тарифи справді переглянуть, за проїзд доведеться платити більше, однак остаточної цифри поки немає. Точний розмір перегляду і дата, з якої він може запрацювати, стануть відомі після оприлюднення відповідного рішення чи проєкту наказу.

Чому переглядають тарифи

Підстава для розмов - критичний дефіцит коштів АТ «Укрзалізниця», який прогнозують на 2027 рік. За даними галузевого видання ЦТС, доходи компанії від звичайної діяльності не покривають поточних витрат залізничного транспорту в умовах воєнного стану.

Пасажирський напрямок лишається збитковим, і його частково дотують за рахунок вантажних перевезень. Для порівняння - у серпні 2026 року тарифи на вантажні перевезення залізницею вже індексували на 30%, а із січня 2027-го Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту пропонує додатково підвищити їх ще на 15%.

Промисловці такий підхід критикують. Президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявляв, що для виходу пасажирського напрямку на беззбитковий рівень вистачило б зростання вантажних тарифів на 5%, а не на 15%.

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