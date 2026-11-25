Благодійний фонд «Право на захист» запустив програму зимової підтримки: по 19 400 грн на опалення отримають соціально незахищені домогосподарства Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей.

Зимова допомога на оплату опалення від фонду «Право на захист» розширилась на нові регіони. Соціально незахищені домогосподарства Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей можуть отримати по 19 400 грн на опалювальний сезон 2026-2027 років.

Програму зимової підтримки реалізує благодійний фонд «Право на захист» за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF). Кошти призначені на покриття витрат на житлово-комунальні послуги, пов'язані саме з опаленням житла.

Розмір виплати становить 19 400 грн на одне домогосподарство. Її надають одноразово за весь зимовий період, а витратити гроші можна виключно на оплату комунальних послуг.

Хто може отримати 19 400 грн

Звернутися по допомогу можуть домогосподарства, які відповідають одразу кільком умовам:

у будинку є централізоване опалення або індивідуальне опалення через централізовані мережі газо- чи електропостачання;

вони належать до вразливих категорій населення, визначених постановою № 1084, та включені до списків домогосподарств, наданих Пенсійним фондом;

раніше не отримували від організацій чи фондів грошову або натуральну допомогу на зиму для оплати ЖКГ чи придбання твердого палива;

проживають на визначених територіях Дніпропетровської, Миколаївської або Херсонської областей.

У фонді наголошують: відповідність одному чи кільком критеріям не гарантує включення до програми, кожну заявку перевіряють окремо.

Які документи потрібні

Під час реєстрації для підтвердження відповідності умовам програми необхідно надати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційні коди всіх членів домогосподарства;

IBAN банківського рахунку голови домогосподарства;

документи, що підтверджують віднесення родини до категорії вразливості.

Процес відбору складається з кількох етапів: попередня перевірка домогосподарств зі списків, верифікованих ПФУ, запрошення на реєстрацію із зазначенням дати й часу, перевірка документів та ухвалення рішення про включення.

Орієнтовний термін надання допомоги після реєстрації становить чотири-шість тижнів. Деталі щодо умов участі та оформлення можна уточнити на гарячій лінії фонду за номером 800 750 104 у будні з 09:00 до 18:00.

Раніше Politeka повідомляла, кому в ПФУ призначають субсидію на опалення.

Також Politeka повідомляла, які документи переоформити на субсидію на електроопалення.