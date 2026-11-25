Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 26 листопада по 2 грудня обіцяє стійкі морози: вдень температура коливатиметься від 0° до -3°, а вночі опускатиметься до -8°.

Синоптики попереджали про посилення морозів на Харківщині ще минулого тижня, і новий прогноз підтверджує: холодна погода у Харківській області триватиме й цього тижня, з 26 листопада по 2 грудня, коли денна температура не підніметься вище 0°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура у Харківській області з 26 листопада по 2 грудня триматиметься в межах від 0° до -3°, а вночі опускатиметься від -2° до -8°.

У четвер, 26 листопада, вдень очікується -1°, а вночі -2°, небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У п'ятницю, 27 листопада, повітря прогріється до 0° вдень, тоді як вночі похолодає до -3°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 28 листопада, вдень термометри покажуть -1°, вночі стовпчики опустяться до -5°, збережеться хмарність з проясненнями, опадів не очікується.

У неділю, 29 листопада, вдень -2°, вночі -5°, небо буде малохмарним, без опадів.

У понеділок, 30 листопада, температура вдень утримається на позначці -3°, вночі похолодає до -6°, малохмарно, опадів не прогнозують.

У вівторок, 1 грудня, вдень -3°, вночі найхолодніше за тиждень - -8°, мінлива хмарність, без опадів.

У середу, 2 грудня, вдень потеплішає до -1°, вночі -7°, мінлива хмарність, опадів не прогнозують.

Найтепліше за прогнозом буде у п'ятницю, 27 листопада, коли вдень очікується 0°. Найхолодніше вдень - у понеділок та вівторок, 30 листопада та 1 грудня, коли температура опуститься до -3°. Перепад денних температур за тиждень складе 3°. Опадів протягом усього періоду з 26 листопада по 2 грудня синоптики не прогнозують.

Оскільки вночі морозна погода посилюватиметься до -8°, синоптики радять мешканцям Харківської області одягатися тепліше, особливо людям похилого віку та дітям, а також утеплити вікна та утримувати вдома позитивну температуру. Через ожеледицю на дорогах, яка можлива через нічні морози, варто бути обережними за кермом та на тротуарах.

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