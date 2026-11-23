Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 24 по 30 листопада показує стрімке похолодання: якщо у вівторок удень буде ще +2°, то вже до понеділка термометри опустяться до -6°. Перепад температур за тиждень складе 8°.

Синоптики вже попереджали про різкі зміни погоди у регіоні, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію — Харківську область з 24 по 30 листопада накриє зимовий мороз, і денні температури впадуть із плюсових до відчутно мінусових значень.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денна температура коливатиметься від +2° на початку періоду до -6° наприкінці, тобто перепад складе 8°.

У вівторок, 24 листопада, повітря прогріється вдень до +2°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +1°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 25 листопада, денна температура знизиться до -1°, вночі також очікується -1°. Цього дня також можливі опади.

У четвер, 26 листопада, вдень столичний термометр покаже -2°, вночі -2°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У п'ятницю, 27 листопада, вдень температура утримається на позначці -1°, а вночі похолодає до -5°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У суботу, 28 листопада, вдень очікується -2°, вночі термометри покажуть -6°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 29 листопада, вдень температура залишиться на рівні -2°, вночі — -6°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У понеділок, 30 листопада, вдень стане найхолодніше за весь тиждень — -6°, вночі термометри опустяться до -7°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтепліше буде на початку тижня, у вівторок, 24 листопада, коли вдень очікується +2°. Найхолодніше — в останній день періоду, у понеділок, 30 листопада, коли денна температура впаде до -6°. Опади синоптики прогнозують лише на початку тижня — у вівторок, 24 листопада, та в середу, 25 листопада.

Зважаючи на різке похолодання, мешканцям області варто подбати про теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами на початку тижня слід мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу, а в наступні дні, коли температура опуститься нижче нуля, можлива ожеледиця.

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