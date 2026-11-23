У Харківській області на 24 листопада заплановано графіки відключення світла.

Графіки відключення світла в Харківській області на 24 листопада торкнуться міста Люботин. Місцевих мешканців попередили, що електропостачання вимикатимуть майже на весь робочий день.

Знеструмлення заплановане на 24 листопада 2026 року. Перша черга розпочнеться о 09:00, друга - о 09:00:34, а повернуть світло лише після 16:00.

Про це повідомляє офіційний сайт міста Люботин. Тобто без електроенергії люди проведуть понад сім годин поспіль.

Які вулиці залишаться без світла

У перелік потрапили одні з найбільших вулиць міста. Йдеться про вулиці Державну та Полтавську, де без світла залишаться десятки будинків практично повністю.

Також електроенергію вимкнуть на вулиці Героїв Афганців, Шевченка, Травневій, Вільній та Ревчанській. Частково знеструмлять вулиці Вадима Соколова, Харківську та Слобожанську.

Окрім вулиць, у графік внесли численні провулки та в'їзди. Це провулки Вінницький, Гребельний, Державний, Кузнечний, Червоний, Романа Іващенка та Холодногірський.

Що радить влада мешканцям

Комунальники радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки. Також варто запастися водою, якщо вона подається за допомогою електричних насосів.

Оскільки у багатьох будинках стоїть електричне опалення або насоси, людям рекомендують підготуватися до відсутності світла заздалегідь, щоб не залишитися без тепла і води в середині дня.

Раніше Politeka повідомляла, енергетики попередили про додаткові графіки відключення світла в Харківській області на 13 листопада.

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