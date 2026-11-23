На найближчому тижні Україну накриють снігопади та суттєве похолодання: дощі поступово змінюватимуться снігом, а в окремих регіонах нічні морози сягнуть -13...-14 градусів.

Погода в Україні різко зміниться вже цього тижня: дощі поступово переходять у сніг, а до вихідних у більшості областей запанують справжні морози. Синоптики прогнозують настання метеорологічної зими на значній частині території країни.

Перший потужний снігопад уже накрив гірськолижні курорти в Карпатах. Буковель засипало снігом, туристи діляться кадрами засніжених схилів і доріг. Зима на заході України почалася раніше, ніж зазвичай.

У понеділок, 23 листопада, у західних і північних областях очікуються сніг і мокрий сніг. У центральних регіонах дощ переходитиме в сніг, на півдні та сході переважно дощі. Місцями можливі налипання мокрого снігу, ожеледиця й пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура на заході та півночі коливатиметься від -2 до +3 градусів, у центрі та на сході буде трохи тепліше, а на півдні повітря прогріється до +9...+14 градусів.

У вівторок, 24 листопада, похолодання пошириться на більшість регіонів. Пройдуть сніг і мокрий сніг. Уночі температура опуститься до -4...+1 градуса, удень очікується від -1 до +4 градусів.

У середу, 25 листопада, опади почнуть слабшати. Нічні температури складуть від -1 до -6 градусів, удень - від -2 до +3 градусів.

Найсуворіше похолодання синоптики прогнозують на вихідні, 28-29 листопада. У більшості областей уночі морози сягнуть -6...-11 градусів, а місцями - до -13...-14. Удень температура коливатиметься від -5 до +1 градуса.

У Карпатах до кінця тижня нічні морози можуть опуститися до -16 градусів. Водіям варто бути обережними: протягом усього тижня на дорогах північних, західних і центральних областей зберігатиметься загроза ожеледиці.

Що робити водіям та пішоходам

Через ожеледицю та мокрий сніг на дорогах радять дотримуватися дистанції, знизити швидкість і перевірити стан шин. На гірських перевалах Карпат можливе утворення снігового покрову, тому перед поїздкою варто звіритися з прогнозом і повідомленнями дорожників.

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