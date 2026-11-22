Наявність двох квартир не завжди означає автоматичну відмову в житловій субсидії. Пенсійний фонд України пояснив, коли друге житло не враховують і хто може зберегти виплати.

Субсидія на комуналку в Україні при двох квартирах можлива, але не для всіх. Пенсійний фонд пояснив, коли наявність другого житла стає підставою для відмови, а коли виплати зберігають.

За загальним правилом житлову субсидію не призначають, якщо заявник або члени його домогосподарства володіють більш ніж одним житловим приміщенням. Йдеться не лише про квартири, а й про приватні будинки. Обмеження закріплене пунктом 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну № 848.

ПФУ перевіряє нерухомість не тільки того, хто подав заяву. Враховують також майно членів домогосподарства та членів їхніх сімей. Тож якщо одна квартира записана на чоловіка, а друга на дружину, сам факт оформлення житла на різних власників не дозволяє обійти заборону. Не можна отримувати й дві субсидії одночасно лише тому, що квартири розташовані за різними адресами.

Коли другу квартиру не враховують

Наявність другого житла не завжди означає автоматичну відмову. У пункті 14 Положення № 848 передбачені винятки, коли додаткову квартиру чи будинок не беруть до уваги.

Житло у спільній сумісній або частковій власності. Наприклад, людина має власну квартиру і ще частку в іншому помешканні - сам факт такої частки не обов'язково стане причиною відмови.

Житло в сільській місцевості. Якщо людина живе в міській квартирі, але має будинок у селі, це не завжди позбавляє права на допомогу.

Нерухомість на тимчасово окупованих територіях та на лінії зіткнення. Усе залежить від офіційного статусу населеного пункту, а не від того, де фізично розташоване житло.

Зруйноване або непридатне для проживання житло. Стан такої нерухомості мають підтвердити дані державних реєстрів або документи уповноважених органів. Просто повідомити, що в квартирі неможливо жити, недостатньо.

Друга квартира у спадщину: кого це стосується

Якщо людина має власну квартиру й отримала у спадщину ще одну, вона не обов'язково втратить субсидію. Але цей виняток діє лише для пенсіонерів за віком, які відповідають трьом умовам.

Людина отримує саме пенсію за віком, а не за інвалідністю, вислугою років чи втратою годувальника.

Крім успадкованої нерухомості, вона має лише одне інше житлове приміщення.

Жодна з квартир чи будинків не здається в оренду.

Останню умову потрібно підтвердити офіційно. За зверненням людини представник місцевої влади складає акт обстеження житлових умов і передає його до Пенсійного фонду. Якщо другу квартиру успадкувала людина, яка не належить до цієї категорії пенсіонерів, виняток на неї не поширюється, хоча право на субсидію може зберегтися з інших підстав.

Що робити, якщо житло з'явилося вже після призначення

Отримувачі субсидії зобов'язані повідомляти ПФУ про зміни майнового стану протягом одного місяця. Це стосується, зокрема, набуття права власності на житлову нерухомість. Якщо квартира дісталася у спадщину, варто окремо уточнити, чи поширюється на неї виняток і які документи знадобляться.

Приховувати інформацію про додаткове житло не варто. Якщо під час перевірки з'ясується, що субсидію призначили на підставі недостовірних відомостей, виплати можуть припинити і вимагати повернути надміру отримані кошти.

Які ще причини можуть стати підставою для відмови

Друга квартира - не єдина причина, через яку можуть не призначити субсидію. 2026 року ПФУ враховує також майновий стан, доходи та інші обставини домогосподарства. Зокрема, підставою для відмови можуть бути:

Наявність на депозитних рахунках понад 100 тисяч гривень.

Покупки або операції на суму понад 100 тисяч гривень протягом 12 місяців перед зверненням.

Наявність транспортних засобів, які не відповідають критеріям за кількістю та віком.

Прострочена більш ніж на три місяці заборгованість за комуналку, якщо її сума перевищує встановлений поріг.

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