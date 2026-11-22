Митниця не запроваджує нових зимових обмежень, але чинні правила декларування готівки діють жорстко. За порушення можна втратити 20% від суми перевищення.

Правила виїзду за кордон в Україні у грудні лишаються незмінними, але тих, хто бере з собою багато готівки, на кордоні можуть зупинити для додаткових перевірок. Спеціальних нових обмежень на зиму Держмитслужба не вводила, однак чинні норми декларування працюють суворо.

Головна цифра, яку треба пам'ятати, - 10 000 євро. Без письмового декларування через кордон дозволено вивозити готівку та банківські метали саме до цієї суми в еквіваленті.

Коли доведеться заповнювати декларацію

Декларацію заповнюватимуть у двох випадках. По-перше, якщо сума готівки в гривнях чи іноземній валюті разом із банківськими металами дорівнює або перевищує 10 000 євро. По-друге, якщо ви везете цінні папери чи платіжні документи - акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати - загальною вартістю понад 10 000 євро.

Якщо гроші в різних валютах, їх перерахують у євро за офіційним курсом НБУ на день перетину кордону. Важливий нюанс: верхньої межі закон не встановлює. Вивезти можна будь-яку суму, але її треба правильно задекларувати та підтвердити походження коштів.

Які документи показати на суму понад 10 000 євро

Разом із декларацією та паспортом резиденти України мають показати документи про походження грошей, але лише на ту частину, яка перевищує 10 000 євро. Для готівки підтвердженням можуть бути:

платіжна інструкція, якщо знімали гроші в касі банку;

чек банкомата або термінала разом із випискою про рух коштів;

квитанція про обмін валют.

Для банківських металів потрібні документи про їх купівлю в українських банках або в НБУ. Зручно, що звичайної виписки з рахунку про зняття готівки може бути достатньо як єдиного документа - без додаткових касових чеків. Але зважайте на терміни: довідки та виписки про зняття готівки дійсні лише 90 календарних днів від дати зняття.

Три деталі, про які часто забувають

Довіреність не спрацює. Готівка має бути знята виключно з ваших власних рахунків. Якщо інша людина зняла гроші з вашого рахунку за довіреністю, вона не зможе використати ці документи, щоб вивезти їх за кордон.

Неповнолітні також мають право на свій ліміт. Якщо дитині ще немає 16 років, декларацію за неї заповнює законний представник. А бланк можна підготувати вдома: форму декларації, затверджену постановою Кабміну № 203, дозволено заздалегідь роздрукувати або скопіювати на звичайному аркуші А4.

Який штраф за недекларування

Якщо спробувати провезти суму понад ліміт без декларації, митники випишуть штраф у розмірі 20% від суми перевищення за курсом НБУ на день порушення. Перед виїздом також варто перевірити митні правила країни, куди прямуєте, адже на іноземних кордонах можуть діяти власні процедурні вимоги.

Раніше Politeka повідомляла, які документи показати ТЦК, щоб не зірвати виїзд за кордон на лікування.

Також Politeka повідомляла, хто з чоловіків має право виїхати за кордон без дозволу ТЦК під час війни.